ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Генсеком ШОС назначен экс-министр обороны Казахстана Ермекбаев
Генсеком ШОС решили назначить экс-министра обороны Казахстана Ермекбаева
Новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества на 2025–2027 годы станет бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.
Ермекбаев станет новым генсеком ШОС, утверждает агентство «Казинформ».
Пока он занимает пост заместителя главы Организации, эту должность он занял в 2023 году.
В четверг президент России Владимир Путин и другие лидеры государств – участников ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию.