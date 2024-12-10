Индия решила углублять взаимодействие с Россией вопреки геополитическому давлению

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сингх заявил о намерении его страны углублять и расширять сотрудничество с Россией, несмотря на значительное внешнее давление, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Индия осознанно приняла это решение, учитывая геополитические вызовы и давление публичного и частного характера.

Выступая в Москве на переговорах с министром обороны России Андреем Белоусовым, Сингх отметил: «Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами». По его словам, отношения между Москвой и Дели показали замечательную устойчивость и продолжают активно развиваться.

Особое внимание министр уделил успешному сотрудничеству на многосторонних платформах, таких как «Большая двадцатка», БРИКС и ШОС. Он отметил, что в этих рамках появляются новые возможности для взаимных контактов и взаимодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Индии фрегат Tushil проекта 11356, Индия приблизилась к подписанию соглашения с Россией на покупку радиолокационных станций, а также в Индии рассказали об интересе к покупке производимых в стране автоматов АК-203.