Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.2 комментария
Минобороны Индии заявило о расширении сотрудничества с Россией
Индия решила углублять взаимодействие с Россией вопреки геополитическому давлению
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх подчеркнул, что Дели намерен углублять сотрудничество с Россией, несмотря на значительное внешнее давление, и отметил устойчивость отношений на фоне глобальных вызовов.
Сингх заявил о намерении его страны углублять и расширять сотрудничество с Россией, несмотря на значительное внешнее давление, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Индия осознанно приняла это решение, учитывая геополитические вызовы и давление публичного и частного характера.
Выступая в Москве на переговорах с министром обороны России Андреем Белоусовым, Сингх отметил: «Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами». По его словам, отношения между Москвой и Дели показали замечательную устойчивость и продолжают активно развиваться.
Особое внимание министр уделил успешному сотрудничеству на многосторонних платформах, таких как «Большая двадцатка», БРИКС и ШОС. Он отметил, что в этих рамках появляются новые возможности для взаимных контактов и взаимодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Индии фрегат Tushil проекта 11356, Индия приблизилась к подписанию соглашения с Россией на покупку радиолокационных станций, а также в Индии рассказали об интересе к покупке производимых в стране автоматов АК-203.