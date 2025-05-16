  • Новость часаПолитолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
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    16 мая 2025, 12:08 • Новости дня

    Посольство Афганистана отметило улучшение условий для торгово-экономических связей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После снятия в России запрета на деятельность движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) стороны рассчитывают активизировать торгово-экономическое сотрудничество и заключить соглашения по геологоразведке и добыче полезных ископаемых, заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

    Решение о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан*» в России создало более благоприятные условия для торгово-экономического взаимодействия между Москвой и Кабулом, передает ТАСС. Об этом сообщил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал, выступая на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

    По его словам, ранее взаимодействие двух стран было затруднено из-за того, что «Талибан*» находился в черном списке в России. Теперь, после решения Верховного суда России, эта проблема была устранена. Гарвал отметил: «Это создало лучшие условия для развития нашего сотрудничества».

    Дипломат выразил надежду, что в ближайшее время между Россией и Афганистаном будут подписаны инвестиционные соглашения в областях геологоразведки и добычи минеральных ресурсов. Он подчеркнул заинтересованность Афганистана в активизации экономических контактов с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров призвал снять ограничения на международные резервы Афганистана. Представители движения «Талибан» поддержали приостановку запрета на свою деятельность на территории России. В МИД России сообщили о начале процесса исключения «Талибана» из списка террористических групп.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    15 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
    Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» было освобождено Торское, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородока ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 240 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, четыре артиллерийских орудия и три склада с боеприпасоами

    В то же время группировка «Центр» нанесла поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Разино, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 515 военнослужащих, шесть бронемашин и три артиллерийских орудия.

    Между тем подразделениями группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Рыжевкой, Атинским, Искрисковщиной, Бунякино, Белопольем и Бессаловкой Сумской области, отчитались в Минобороны.

    При этом потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Федоровки, Веролюбовки, Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Григоровки и Часова Яра ДНР.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе аменриканский бронетранспортер М113 и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богатыря, Вольного Поля ДНР, Темировки, Червоного Запорожской области и Березового Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 160 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны, морской пехоты и теробороны у Щербаков, Малой Токмачки, Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Николаевки, Антоновки и Понятовки Херсонской области.

    Были уничтожены до 75 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР. За день до этого российские войска освободили Миролюбовку в ДНР, а до этого Котляровку в ДНР.

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    15 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД прокомментировал слова главы МИД Германии о необходимости усилить состав российской делегации, подчеркнув профессионализм своих представителей.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что «Россия должна направить делегацию, которая соответствует серьезности текущей ситуации».

    В своем Telegram-канале она отметила, что Россия уже направила делегацию, состоящую из профессионалов, включая представителей МИД, Минобороны, ГУ Генштаба и правовых международников. Дипломат подчеркнула: «В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально».

    Захарова также добавила, что западные страны боятся вести диалог с этой делегацией, несмотря на их постоянные заявления о необходимости переговоров. «Возможно, судя по «серьезности текущей истерики» натовцев и Зеленского, они ждали психиатров?» – иронично отметила дипломат.

    Она порекомендовала западным странам и их союзникам взять себя в руки и приступить к переговорам, иначе им грозит звание «трусливых истеричек».

    Ранее Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

    Коментарии (22)
    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

    Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул в четверг утром для проведения переговоров с украинской стороной.

    Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

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    15 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    США сняли санкции с КТК

    США сняли санкционные ограничения для КТК и компании «Тенгизшевройл»

    США сняли санкции с КТК
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти предоставили генеральную лицензию, разрешающую нефтяные услуги для проектов Каспийского трубопроводного консорциума и «Тенгизшевройл».

    Министерство финансов США ввело исключения из антироссийских санкций для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компании «Тенгизшевройл», передает ТАСС.

    Согласно генеральной лицензии, разрешены все операции, которые были запрещены постановлением от 10 января 2025 года относительно предоставления нефтяных услуг. В документе отмечено: «Разрешаются все операции, запрещенные ранее, если они связаны с проектами КТК и «Тенгизшевройл». Исключения позволят компаниям продолжить работу и поддерживать поставки нефти на международный рынок. Ограничения, введенные ранее, касались широкого спектра нефтяных сервисов, но теперь эти проекты получили отдельный статус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России. США сохраняют уже введенные ограничения.

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    15 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле

    Мединский назвал переговоры в Стамбуле продолжением прерванного мирного процесса

    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    По словам Мединского, основной задачей прямых контактов с украинской стороной является установление долгосрочного мира, передает ТАСС.  «Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», – заявил Мединский.

    «Делегация настроена конструктивно, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения», – сообщил Мединский в беседе с журналистами. Он также подчеркнул, что российская делегация в Стамбуле обладает всеми необходимыми полномочиями и компетенциями для ведения переговоров.

    Ранее Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров.

    Коментарии (17)
    15 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала слова Владимира Зеленского о «бутафорном» уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Кто использует слово "бутафорный"? Клоун, неудачник, человек с вообще неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма? Да кто он есть?»

    По словам Захаровой, Зеленский пришел к власти исключительно благодаря информационным технологиям и крупным капиталовложениям. Она добавила, что считает неуместными любые попытки главы киевского режима ставить под сомнение профессионализм представителей российской делегации.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал требование Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным жалким.

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

    Политолог Евгений Минченко отметил высокие риски срыва переговорного процесса.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Коментарии (20)
    16 мая 2025, 07:58 • Новости дня
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В офисе Владимира Зеленского царит паника на фоне переговоров с Россией в Стамбуле, пишет Spiegel.

    Советник администрации Зеленского сообщил изданию: «Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», передает РИА «Новости».

    Журнал отмечает, что глава киевского режима недоволен позицией президента США Дональда Трампа, который не поддерживает требования Украины так, как это делала предыдущая американская администрация. В публикации подчеркивается, что Зеленский вынужден постоянно подстраиваться под мнение Трампа.

    Кроме того, по данным Spiegel, в Киеве опасаются, что все, что было достигнуто за три года войны, может быть потеряно в ходе переговоров в один момент.

    Вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым. Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в офисе президента в Стамбуле завершились после более чем одного часа обсуждения.

    Коментарии (18)
    15 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Переговоры делегации России и главы МИД Турции завершились

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хакана Фидана в офисе президента в Стамбуле длились более часа и завершились.

    Встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции завершилась в Стамбуле, переговоры продолжались более часа, передает РИА «Новости».

    Источник агентства в МИД Турции сообщил, что разговор прошел в офисе президента страны.

    По завершении встречи машины российской делегации покинули территорию президентского офиса. Подробности обсуждавшихся вопросов и итоги переговоров стороны пока официально не раскрывали.

    Ранее в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле прошли переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации.

    Коментарии (2)
    15 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

    Политолог Минченко: Вероятность срыва переговоров в Стамбуле крайне высока

    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор состава делегации России на переговорах в Стамбуле подтверждает, что Москва считает договоренности от 2022 года основой, но при этом намерена включить в повестку новые вводные. Вместе с тем стоит ожидать, что Киев будет говорить только о прекращении огня. Риски срыва переговорного процесса достаточно высоки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «В рамках переговоров в Стамбуле в 2022 году российская и украинская делегации достигли определенного прогресса. В проекте договора закреплялся нейтральный статус Украины, Киев соглашался ограничить численность своей армии, а также отменить законы о языке и национальной идентичности», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Собеседник отметил, что три года назад переговорную группу России, как и сейчас, возглавлял Владимир Мединский. «Выбор состава делегации подтверждает, что Москва считает прежние договоренности понятной основой, но также ставит на повестку обсуждения новые вводные и дополнительные нюансы», – уточнил политолог.

    «Кроме того, все участники с российской стороны – это люди, привыкшие к конкретике. Присутствие на переговорах представителей от Минобороны также будет способствовать предметному разговору, особенно если Украина заговорит, например, о перемирии», – добавил Минченко.

    «Впрочем, не столь принципиально, кто именно сядет за стол от Украины. Главное, чтобы у этих людей были желание и полномочия обсуждать конкретику. Я не исключаю, что могут в срочном порядке привезти в Турцию Давида Арахамию, который в 2022 году уже контактировал с Мединским», – иронично отметил политолог.

    Между тем, собеседник допускает, что какие бы вопросы Москва не выносила на повестку, «Киев будет говорить только об одном – о прекращении огня». «Подходы сторон принципиально отличаются: если Россия настаивает на устранении первопричин конфликта, то украинская сторона выступает за приостановку боевых действий, после которой, по их мнению, можно начинать предметный диалог», – пояснил аналитик.

    Примечательна и роль Европы в происходящем. «Страны ЕС пытаются навязать свою повестку. У них есть план: перемирие безо всяких условий и ввод на территорию Украины "миротворцев". Я думаю, что риски срыва переговорного процесса достаточно высоки», – подчеркнул Минченко.

    Политолог Федор Лукьянов, в свою очередь, считает, что состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года.

    «Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии". Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – написал он.

    Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в "субстантивных переговорах" – значит подставить его под удар», – отметил он.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Александр Коц.

    Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

    Ранее Владимир Путин утвердил состав российской делегации на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    В списке экспертов для переговоров – первый замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.   

    В среду вечером, перед отлетом делегации, российский лидер провел совещание. Помимо членов переговорной группы, в мероприятии участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне СВО.

    Первые прямые переговоры России и Украины с 2022 года должны пройти в четверг в Стамбуле. По данным ТАСС, их начало запланировано на вторую половину дня. Они состоятся в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче, как и три года назад.

    На данный момент нет точной информации о составе украинской делегации. Как сообщает телеканал NTV, нет также и определенности относительно планов переговорной группы Украины прибыть в Стамбул. По информации СМИ, Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией после сегодняшней встречи с президентом Турции Эрдоганом. Встреча запланирована на 13:00.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

    Коментарии (6)
    15 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что переговорный процесс по Украине может столкнуться с серьезными трудностями, как это уже случалось ранее.

    Заявление главы МИД России прозвучало на заседании дипломатического клуба, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что нет гарантий успешного и беспроблемного проведения переговоров по Украине. По его словам, «никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле». Министр напомнил, что тогда англичане запретили киевскому режиму продолжать процесс, даже несмотря на готовность парафированных принципов.

    Лавров также заявил: «Если честно, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики». Он добавил, что советник премьера Британии по национальной безопасности направлен к Зеленскому, чтобы контролировать его заявления и действия.

    Глава МИД России обратил внимание, что в западных странах перестали использовать слово «перемирие», а тамошние лидеры открыто говорят о необходимости дать Украине возможность подготовиться к переговорам с позиции силы. Лавров пояснил, что, по признанию западных политиков, перемирие нужно для военного усиления Украины.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы заключается не в согласовании перемирия для очередного этапа вооружения Киева, а в достижении устойчивого и долгосрочного урегулирования, которое учитывало бы интересы всех сторон.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Коментарии (13)
    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

    Коментарии (5)
    15 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Москва отвергла идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Позиция Киева о том, что в Стамбуле можно обсуждать лишь 30-дневное перемирие, противоречит подходам Москвы, заявил на брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    По его словам, такие требования «по факту несовместимы с теми подходами, которые исповедует сегодня Россия», передает ТАСС.

    Мирошник подчеркнул, что Россия считает допустимым режим прекращения огня только в случае выработки единой стратегии урегулирования. Он добавил: «Россия неоднократно выражала свое мнение, что режим прекращения огня может быть сопоставим, только когда выстроена единая стратегия урегулирования».

    Также дипломат указал, что на данный момент отсутствует согласованный обеими сторонами документ по урегулированию украинского конфликта. По его словам, никакой совместной работы до начала стамбульских заседаний не проводилось, и актуального документа сейчас нет.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Коментарии (2)
    15 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности, освободив его от прежней должности.

    Указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает освобождение Салюкова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками России. В тексте указа говорится: «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    В мае прошлого года Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Ранее он назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

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    15 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    Мединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам

    Мединский сообщил о готовности России к компромиссам на переговорах

    Мединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Он подчеркнул: «Россия готова к возобновлению переговоров в Стамбуле и возможным компромиссам, рабочий настрой присутствует». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в генконсульстве России в Стамбуле.

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    15 мая 2025, 21:30 • Новости дня
    Сексолог объяснил разные взгляды на секс миллениалов и зумеров

    Сексолог Кульгавчук рассказал о различиях в сексуальном поведении миллениалов и зумеров

    Сексолог объяснил разные взгляды на секс миллениалов и зумеров
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Миллениалы начинали раньше вступать в интимную близость из-за давления поп-культуры, но реже занимались сексом, фокусируясь на карьере. Зумеры позже стартуют, но чаще поддерживают сексуальную активность как часть осознанного образа жизни, сказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Он пояснил различия в восприятии интимных отношений у поколений, родившихся в 1980-1990-х и в 2000-2010-х годах.

    «Согласно опросам ВЦИОМ за 2023 год, современные подростки начинают половую жизнь в 17–19 лет. О сексе с ними говорят открыто, у многих было половое просвещение от родителей или педагогов. В связи с этим зумеры лучше осведомлены о таких рисках, как передающиеся половым путем заболевания или нежелательная беременность. У них более выражен акцент на важность взаимного согласия и эмоциональной готовности. При этом виртуальные отношения замедляют переход к физической близости, а финансовая нестабильность и карьерные приоритеты отодвигают сексуальную активность», – рассказывает психотерапевт Кульгавчук.

    В отличие от зумеров, средний возраст начала половой жизни у миллениалов составлял 16–18 лет, о чем свидетельствовали опросы Росстата в 2000-е годы. Миллениалы росли в условиях табуированности темы сексуальных отношений, но более раннему началу половой жизни способствовала пропаганда сексуализации в СМИ. Значительное влияние оказали фильмы, музыка и ТВ-шоу 1990–2000-х годов, где обезличенный секс романтизировался.

    По словам Кульгавчука, исследователи раньше говорили об определенном равнодушии миллениалов к интимной близости. «Оно было связано не с отсутствием интереса, а с экономическим укладом: люди этого поколения фокусировались на карьере и образовании, откладывая семью и отношения. Не менее важную роль сыграл рост индивидуализма: приоритет личных целей над традиционными «взрослыми» этапами (брак, дети)», – указывает специалист.

    Сексолог подчеркивает, что миллениалы хоть и начинали раньше вступать в интимную близость из-за давления поп-культуры, но реже занимались сексом из-за страхов и экономической турбулентности. Зумеры, благодаря просвещению и технологиям, подходят к теме рационально: позже стартуют, но чаще поддерживают сексуальную активность как часть осознанного образа жизни.

    «Что касается плюсов и минусов поведения современных подростков, то позитивными можно считать раскрепощенность и открытость: зумеры чаще обсуждают секс с партнерами и родителями, что снижает риски непонимания. Это осознание своих границ и отказ от навязанных норм. Например, девушки реже соглашаются на секс «из вежливости». Но, безусловно, есть и негативные тенденции, которые беспокоят врачей-сексологов», – говорит Кульгавчук.

    К ним врач относит ранний доступ к порнографии. Так, по статистике 63% зумеров впервые видят контент эротического характера в возрасте до 14 лет, что искажает представления о сексе. Среди минусов также есть деструктивное влияние соцсетей на половую жизнь. Культура «лайков» провоцирует ранние эксперименты ради одобрения, а откровенные фото и переписки становятся инструментом шантажа.

    «Позитивными тенденциями современных подростков в сексе можно считать снижение числа подростковых беременностей и ЗППП за счет просвещения. Негативными – рост психологических проблем из-за гиперсвязи между сексуальностью и самооценкой. Например, это проявляется в давлении на «успешность» в отношениях», – объясняет собеседник.

    Зумеры, подытоживает сексолог, подходят к сексу рациональнее, чем миллениалы, но сталкиваются с новыми вызовами цифровой эпохи. «Ключевое отличие – смещение фокуса с «физического» на «эмоциональное» в отношениях. Если миллениалы ломали табу, то зумеры учатся жить в мире, где секс – не запретная тема, но часть комплексной самоидентификации», – заключил Кульгавчук.

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