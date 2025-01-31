История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировых войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.0 комментариев
В МИД сообщили о процессе исключения «Талибана» из списка террористических групп
Российский МИД заявил о начале процесса исключения движения «Талибан*» (признан террористической организацией, находится под санкциями ООН) из списка террористических организаций, отметив существующий механизм приостановки террористического статуса.
Процесс исключения движения «Талибан*» из списка террористических организаций идет, передает РИА «Новости».
В ведомстве рассказали, что в декабре 2024 года был принят закон, вносящий изменения в законодательные акты России, который находится в открытом доступе. Согласно этому закону, в России предусмотрен механизм приостановки террористического статуса организаций.
В министерстве подчеркнули, что данный механизм может быть применен и к движению талибов. Однако, на текущем этапе российский МИД воздерживается от огласки внутренних юридических процедур, связанных с этим процессом.
«Когда решение будет принято, вы об этом узнаете», – добавили в ведомстве.
В декабре прошлого года Госдума одобрила исключение «Талибана*» из списка запрещенных организаций.
Напомним, Москва считает возможным налаживание контактов с талибами, поскольку взаимодействие с властями Афганистана необходимо из-за географического соседства.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ