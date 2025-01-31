В МИД сообщили о процессе исключения «Талибана» из списка террористических групп

Tекст: Александра Юдина

Процесс исключения движения «Талибан*» из списка террористических организаций идет, передает РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что в декабре 2024 года был принят закон, вносящий изменения в законодательные акты России, который находится в открытом доступе. Согласно этому закону, в России предусмотрен механизм приостановки террористического статуса организаций.

В министерстве подчеркнули, что данный механизм может быть применен и к движению талибов. Однако, на текущем этапе российский МИД воздерживается от огласки внутренних юридических процедур, связанных с этим процессом.

«Когда решение будет принято, вы об этом узнаете», – добавили в ведомстве.

В декабре прошлого года Госдума одобрила исключение «Талибана*» из списка запрещенных организаций.

Напомним, Москва считает возможным налаживание контактов с талибами, поскольку взаимодействие с властями Афганистана необходимо из-за географического соседства.