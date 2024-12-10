Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Госдума одобрила исключение «Талибана» из списка запрещенных организаций
Госдума поддержала законопроект об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который может привести к исключению движения «Талибан*» из списка запрещенных организаций в России, несмотря на его нахождение под санкциями ООН.
Госдума приняла в первом чтении закон, который обеспечивает возможность исключения движения «Талибан*» (признан террористической организацией, находится под санкциями ООН) из числа запрещенных организаций в России, пишет «Интерфакс».
Проект предлагает внести изменения в действующее законодательство, которые позволяют пересмотреть статус организаций, признанных террористическими. Однако решение об исключении будет зависеть от ряда факторов, включая международную ситуацию и внутренние интересы.
На данный момент «Талибан*» продолжает входить в список террористических организаций, его деятельность запрещена. Возможные изменения в законодательстве могут привести к расширению отношений и позиции России на мировой арене.
Москва считает возможным налаживание контактов с талибами, поскольку взаимодействие с властями Афганистана необходимо из-за географического соседства.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ