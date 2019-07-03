Евросоюзу потребовалось военное руководство

После нескольких дней скандальных ожесточенных споров лидеры стран Евросоюза наконец выбрали «нового Юнкера». Спасать Европу от распада будет немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Для равновесия решено, что парламент, скорее всего, возглавит болгарин, бывший гражданин СССР Сергей Станишев. Но ясно, что смутные времена в ЕС на этом не закончатся – и скандальный саммит тому доказательство.

Лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе наконец выбрали кандидатов на ключевые европейские посты, сообщил во вторник вечером глава Евросовета Дональд Туск. Саммит согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля – главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля – главы дипломатии ЕС и француженки Кристин Лагард – главы европейского Центробанка.

Кроме того, лидеры рассматривают кандидатуру родившегося на Украине болгарского политика Сергея Станишева, представляющего европейские левые политические силы в Европарламенте (ЕП), на пост нового главы ЕП, сообщил источник в делегации одной из стран сообщества. При этом, по словам другого дипломата, ряд восточноевропейских стран выступает против уроженца Херсона, бывшего гражданина СССР Станишева «из-за его российского прошлого».

Кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, как сообщали источники в Брюсселе, в итоге поддержала не только ее начальница Ангела Меркель, но и президент Франции Эммануэль Макрон, который до последнего время закулисно ссорился с канцлером по поводу нового главы правительства союза. Та пыталась лоббировать кандидатуру другого своего соотечественника – Манфреда Вебера.

Напомним, что свой саммит во вторник европейские лидеры начали с многочасовым опозданием. Туск трижды откладывал заседание, так как проводил «двусторонки» с отдельными лидерами стран.

Как пояснял ТАСС источник в кулуарах саммита, Туск пытался уговорить отдельных лидеров принять «пакет постов», чтобы на общем заседании достичь компромисса. «Туск пытается сделать так, чтобы на заседании саммита вновь не образовался тупик, как это было вчера», – добавил дипломат. Во вторник лидеры стран ЕС уже в четвертый раз пытались договориться, кого назначать руководителями пяти основных институтов Евросоюза. Ничего подобного в истории ЕС не было. Обычно все кандидаты фактически утверждались на свои будущие посты еще за полгода до формального назначения.

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Происходящее в Брюсселе – это следствие майских выборов в Европарламент, по итогам которых в ЕС усилились позиции правых и левых «популистов», в том числе и настроенных в пользу сближения с Россией.

«Задержка в выборе кандидатов для ключевых позиций Еврокомиссии связана с тем, что выборы в Европарламент привели к серьезному перераспределению политических сил», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Потребовалось значительно больше времени для формирования общеевропейских коалиций, – заметил эксперт. – Например, многие говорят о подъеме евроскептиков, популистов, правых. Но у евроскептиков, несмотря на общую идеологическую платформу, очень много разногласий по конкретным вопросам, в том числе по России. Одно дело итальянские популисты и другое – польские». По мнению эксперта, саммит должен открыть новую главу для ЕС. «Произошло огромное обновление Европарламента, это повлечет за собой и перераспределение портфелей ЕК, повлияет на назначение европейских судей», ­– считает эксперт.

«Очевидно, будет формироваться центристская коалиция, популисты уйдут в оппозицию, – полагает политолог. – Процесс притирки различных групп в коалиции будет долгим, возможны неожиданности и даже скандалы».

В комитете Совета Федерации по международным делам скандал на саммите считают одним из симптомов болезни Евросоюза. «Внутри союза возникают группировки, разногласия которых принимают практически непримиримый характер. Каждый пытается «выжучить» что-то для себя.

Многие страны вообще не очень были допущены к принятию решений в Евросоюзе. И теперь там быстро сколачиваются новые коалиции», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. – Лично Меркель и Германия в целом уже не справляется с этими историями. Растут и проблемы значительно менее зримые. Например, Евросоюз не может обуздать косовских сепаратистов. Одновременно на Евросоюз усиливается нажим со стороны Вашингтона»

«Что такое Еврокомиссия? Это возможность манипулировать гигантским бюджетом и экономиками 28 стран, и не только. Немцы, французы, итальянцы не хотят, чтобы ключевые рычаги попадали в руки не совсем понятно кому»,

– заявил Климов.

Тем не менее сенатор полагает: «То, что происходит сейчас в Брюсселе, – это не тектонические сдвиги. Говорить на этом основании, что мы завтра будем хоронить Евросоюз, – это очень серьезное допущение. Это пока игра амбиций, каждый пугает другого. Но консенсус все-таки будет найден, так или иначе ЕС все это как-то переварит. Только раньше они это делали, не вынося сор из избы. А сейчас все – на виду», – сказал сенатор.

Пока лидеры ЕС спорили в Брюсселе, в Страсбурге на первом заседании нового Европарламента, который и должен будет утвердить нового главу Еврокомиссии, тоже случился скандал. Английские депутаты из числа сторонников Брексита демонстративно встали и повернулись спиной к трибуне в то время, когда в зале играл гимн союза. Такого стены Европарламента ранее тоже не видели.