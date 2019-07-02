Депутаты демонстративно повернулись спиной к Европарламенту

На первом заседании Европарламента депутаты-сторонники выхода Великобритании из ЕС повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.

В Страсбурге в начале первого заседания Европарламента нового созыва временный председатель, уходящий спикер Антонио Таяни объявил сессию открытой и попросил депутатов встать на время исполнения европейского гимна. 28 депутатов – сторонников Brexit из группы Найджела Фараджа повернулись к залу спиной и простояли так до конца гимна, передает РИА «Новости».

«Слушать гимн ЕС, даже если вы не разделяете его взглядов, это вопрос уважения», – прокомментировал действия депутатов Таяни.

Кроме того, несколько евродепутатов пришли на первое заседание в ярко желтых майках с надписью «Стоп Brexit».

В середине июня Еврокомиссия посоветовала европейскому бизнесу воспользоваться отсрочкой до 31 октября для того, чтобы подготовиться к Brexit без сделки.

В ЕК также говорили, что «выход без сделки вызовет перебои и нежелателен, но ЕС полностью готов к этому».

Ранее кандидат на пост британского премьера Борис Джонсон призвал Великобританию своевременно выйти из ЕС, чтобы опровергнуть слова Владимира Путина о либеральной идее.