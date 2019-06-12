ЕК посоветовала европейскому бизнесу готовиться к Brexit без сделки

Еврокомиссия порекомендовала правительствам стран Евросоюза и европейскому бизнесу воспользоваться данной Великобритании отсрочкой до 31 октября и подготовиться к Brexit без соглашения.

«Сценарий отсутствия соглашения остается возможным результатом, поэтому Еврокомиссия активно призывает всех игроков воспользоваться дополнительным временем, образовавшемся из-за отсрочки, чтобы гарантировать, что они приняли все необходимые меры для подготовки к такому сценарию выхода Великобритании из ЕС», – цитирует заявление Еврокомиссии о подготовке к выходу Великобритании из ЕС ТАСС.

Напомним, в апреле лидеры стран ЕС договорились перенести выход Британии из состава союза на 31 октября, а накануне этого в ЕК заявили, что «выход без сделки вызовет перебои и нежелателен, но ЕС полностью готов к этому».