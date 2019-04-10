В ЕК заявили о готовности к Brexit без сделки

Еврокомиссия в преддверии саммита ЕС по Brexit подготовила практические рекомендации для членов организации на случай выхода Великобритании без договора, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

«В преддверии сегодняшнего заседания Евросовета ЕК подвела итоги интенсивной подготовки на случай варианта отсутствия сделки, подготовив практические рекомендации для государств-членов в пяти областях», – передает его слова РИА «Новости»

В материалах ЕК говорится, что рекомендации касаются вопросов прав граждан на проживание и соцобеспечение, защиты данных, сотрудничества правоохранительных и судебных органов по уголовным делами, медицины и медоборудования.

«Выход без сделки вызовет перебои и нежелателен, но ЕС полностью готов к этому», – говорится в сообщении ЕК.

Накануне глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что в среду состоится экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза по обсуждению отсрочки выхода Великобритании из ЕС «с открытой датой» на срок до одного года.

Во вторник в Британии одобрили законопроект об отсрочке выхода Великобритании из ЕС. Премьер Великобритании Тереза Мэй запросила у ЕС отсрочку до 30 июня.