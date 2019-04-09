В ЕС заявили о готовности дать на Brexit еще год

В среду состоится экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза, на котором обсудят отсрочку выхода Великобритании из ЕС «с открытой датой» на срок до одного года, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Об этом говорится в письме Туска лидерам стран ЕС, передает ТАСС.

Ранее депутаты Палаты общин британского парламента поддержали премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, запросившей у ЕС отсрочку даты Brexit до 30 июня.

Во вторник в Британии одобрили законопроект об отсрочке выхода Великобритании из ЕС. Кабмин должен обратиться к Евросоюзу с просьбой о переносе даты Brexit.

В Евросоюзе потребовали от Лондона четко прояснить причины необходимости новой отсрочки.