Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 16:47  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Родилась новая Европа

Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами ЕвропыФото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
Simon Dawson/Reuters
«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз и как там изменится отношение к России? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вокруг радикалов и популистов (многие из которых симпатизируют России) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места. Подробности...

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            Геворг Мирзаян

            Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 27 мая 2019, 16:30

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            С 23 по 26 мая страны ЕС выбирали свой Европейский парламент. И итоги выборов оказались крайне любопытными. Но, к сожалению, отнюдь не оптимистичными.

            Многие эксперты писали, что их выиграют популистские и ультраправые партии. Не в том плане, что займут первые места, а в том, что резко увеличат свое представительство в Европарламенте. Условные популистские силы (объединенные в фракцию «Европа за свободу и прямую демократию», куда входит, например, итальянская «Пять звезд», немецкая «Альтернатива для Германии» и британская Партия Брекзита), по предварительным данным взяли 54 места против 41, что у них было по итогам выборов 2014 года. Ультраправые из «Европы наций и свободы» (куда входит «Национальное объединение» Марин Ле Пен и итальянская «Лига Севера» Маттео Сальвини) взяли 58 мандатов – на 21 больше, чем в 2014.

            Условными популистами можно считать и «Зеленых», которые сейчас на левом фланге активно подменяют традиционные социал-демократические силы. Они увеличили свое представительство на 17 мест, и теперь у них 69 мандатов. Лидер «Зеленых» в Германии Джем Оздемир уже написал, что представительство «Зеленых» в Европарламенте – самое большое за всю нашу историю. И добавил, что это сигнал для всего Евросоюза – пора бороться против изменения климата и против популистов (к каковым он, естественно, себя не относит).

            В свою очередь, две основные центристские партии ЕС сократили свое представительство. Правоцентристы из Европейской Народной Партии получили 179 мандатов (в прошлом составе у них было 217), а левоцентристы из «Социалистов и Демократов» взяли 150 мест – на 36 меньше, чем ранее.

            Да, у них остается большинство – но уже недостаточное для того, чтобы создать центристскую коалицию (всего в парламенте 751 депутат, значит для коалиции нужно 376 мандатов). Значит, придется подключать туда консерваторов или либералов. Что, конечно, приведет к бардаку при распределении контроля над комитетами, однако оставит Европарламент в руках традиционных центристских политических сил.

            Фото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС

            Суррогаты не помогут

            Можно ли тогда считать выборы победой или как минимум не-поражением традиционных элит? Нет, нельзя. Во-первых, потому, что «популитская электоральная волна» продолжается, и несистемные силы продолжают наращивать свой рейтинг. Не столько за счет собственного коренного электората, но и за счет протестного голосования. Населению Франции может не нравится Марин Ле Пен, а немцы не в восторге от радикальной риторики Альтернативы для Германии – однако они голосуют за эти силы просто потому, что окончательно разочаровались в респектабельных политических силах, не желающих прислушиваться к мнению электората. А сами респектабельные политические силы до сих пор не понимают, что единственным способом исправить ситуацию является банальная прочистка ушей, и вместо этого пытаются просто обмануть избирателей, подсунув им суррогата.

            Так поступили, например, во Франции в 2017 году, когда при помощи прессы вылепили харизматичному молодому человеку Эммануэлю Макрону имидж «антисистемного кандидата», и выставили его против реальных антисистемных сил. Макрон действительно победил, однако затем стал управлять страной не просто «системно», но и безвольно. В итоге Францию сейчас сотрясают массовые акции протеста людей в желтых жилетах, и лишь отсутствие должного финансирования, организации, единства и поддержки этих сил мешают протестам перерасти в революцию.

            Ципрасы не нужны

            Конечно, некоторым экспертам (в том числе и в России) очень хотелось бы, чтобы элиты продолжали игнорировать мнение избирателей, в результате чего популисты набирали бы голоса и добивались власти в европейских странах. Раскачивая таким образом Евросоюз, ломая через колено традиционные политические силы и внося в Европу «свежую кровь». Вокруг радикалов и популистов (многие из которых, кстати, симпатизируют России, не прочь восстановить российско-европейские отношения и даже признать Крым) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места.

            Во-первых, у ультраправых и популистов нет быстрых и эффективных решений сложнейших проблем ЕС, есть лишь быстрые и разрушительные. Ситуация с миграцией, межнациональными отношениями, кризисом евроидентичности – все это требует долгой, кропотливой и инклюзивной работы над ошибками. Депортации, закрытие границ, разделение европейцев на «правильных» и «неправильных» поможет разве что создать в ЕС общество с тоталитарным сознанием, разбудить гражданские конфликты.

            Во-вторых, у ультраправых и популистов нет политической воли и инструментов для того, чтобы ломать пусть и дискредитированные, но пока все-же мощные политические элиты. Взять хотя бы пример Алексиса Ципраса – лидера популистской ультралевой партии СИРИЗА, который в 2015 году выиграл парламентские выборы в Греции под лозунгом «я поставлю Европу на место и не позволю ей навязывать нам режим жесткой экономии» (тогда решался вопрос с выплатой Греции долгов, и Европа давала деньги лишь при условии резкого сокращения расходных статей бюджета, зарплат, отпусков и т.п.).

            В России считали его европейским революционером и даже предлагали дать денег для того, чтобы Ципрас заблокировал продление санкций против РФ. Однако на деле революционер быстро сдулся и – после личной встречи с Меркель – быстро встал в колею европейской, а также американской политики. В итоге на выборах в Европарламент СИРИЗА проиграла ультраправой партии «Новая Демократия» (в левой-то по сути Греции), а сам Ципрас – надо отдать ему должное – поступил, в отличие от Макрона, по-демократически и пообещал провести досрочные выборы.

            Не исключено, что другие победившие популисты и ультра-правые – тот же Маттео Сальвини в Италии – тоже пойдут по пути Ципраса. Триумфа радикалов на уровне Еврокомиссии и властей центральных стран ЕС не будет. Да, в Старом Свете есть проблемы, но единственный путь их решения – через эволюцию. Альтернатива – революция и дезинтеграция ЕС – никому не нужна. Ни в Европе, ни в России.


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