В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Россиянам назвали условие получения достойной пенсии
Депутат Бессараб назвала белую зарплату условием получения достойной пенсии
Член комитета Госдумы Светлана Бессараб призвала россиян работать официально и использовать программы долгосрочных сбережений для формирования крупных пенсионных накоплений.
Обеспечить себе благополучную старость можно только при полном отказе от неформальной занятости, сказала Бессараб «Ленте.ру».
Значительную роль в этом процессе играют размер заработной платы и использование дополнительных финансовых инструментов.
«Самое важное – изначально и до окончания трудовой деятельности работать в белую, без серых и неформальных форм занятости, поскольку именно они приводят к низким пенсиям. Когда работодатель выплачивает полностью страховые взносы и зарплата на достойном уровне, можно сформировать достойную пенсию», – пояснила депутат.
Парламентарий отметила, что нынешний уровень доходов в стране позволяет молодым специалистам заложить надежный фундамент для будущих выплат. В качестве эффективного механизма она рекомендовала государственную программу долгосрочных сбережений, предлагающую выгодные условия участия.
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