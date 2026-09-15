Россиянам назвали условие получения достойной пенсии

Депутат Бессараб назвала белую зарплату условием получения достойной пенсии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обеспечить себе благополучную старость можно только при полном отказе от неформальной занятости, сказала Бессараб «Ленте.ру».

Значительную роль в этом процессе играют размер заработной платы и использование дополнительных финансовых инструментов.

«Самое важное – изначально и до окончания трудовой деятельности работать в белую, без серых и неформальных форм занятости, поскольку именно они приводят к низким пенсиям. Когда работодатель выплачивает полностью страховые взносы и зарплата на достойном уровне, можно сформировать достойную пенсию», – пояснила депутат.

Парламентарий отметила, что нынешний уровень доходов в стране позволяет молодым специалистам заложить надежный фундамент для будущих выплат. В качестве эффективного механизма она рекомендовала государственную программу долгосрочных сбережений, предлагающую выгодные условия участия.

Эксперт Дмитрий Ключник рассказывал о возможности использования страховой пенсии для долгосрочных сбережений.

Сенатор Игорь Мурог назвал официальное трудоустройство главным условием накопления пенсионных баллов.

Вице-президент НАПФ Алексей Денисов посоветовал россиянам с нехваткой стажа делать добровольные взносы.