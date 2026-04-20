Россиянам назвали проверенные способы повысить пенсионные баллы

Сенатор Мурог объяснил, как увеличить индивидуальные пенсионные коэффициенты

Tекст: Вера Басилая

По словам Мурога, увеличить количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно официальным трудоустройством и получением легальной заработной платы, передает RT.

Сенатор пояснил, что размер перечисляемых работодателем страховых взносов напрямую зависит от размера дохода работника.

«Чем выше доход, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель в Социальный фонд России», – заявил Мурог.

Кроме того, парламентарий отметил, что отсрочка выхода на пенсию позволяет получить премиальные коэффициенты. Сенатор привел пример: при отсрочке на пять лет годовые баллы увеличиваются в 1,45 раза, а фиксированная выплата – на 36%.

Также Мурог напомнил, что пенсионные баллы могут начисляться за нестраховые периоды, однако подробности таких случаев он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в 2026 году стоимость одного года страхового стажа и 1,090 индивидуальных пенсионных коэффициентов составит 71 тыс. 525 рублей.

Периоды ухода за детьми до полутора лет учитываются при назначении страховой пенсии.