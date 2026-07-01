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Вице-президент НАПФ Денисов: Пенсионные баллы нужно докупать для страховой пенсии
Россияне с нехваткой стажа для назначения страховой пенсии по старости могут восполнить дефицит с помощью добровольных взносов в систему обязательного пенсионного страхования, заявил вице-президент НАПФ Алексей Денисов.
Покупка пенсионных баллов и страхового стажа может быть полезна гражданам, которым не хватает прав для выхода на заслуженный отдых, пояснил Денисов в беседе с «Газетой.Ru».
«В 2026 году для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь от 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если человеку не хватает нескольких лет стажа или баллов, он может восполнить дефицит через добровольные взносы в систему обязательного пенсионного страхования», – отметил Денисов.
По его словам, этот инструмент наиболее актуален для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и граждан с длительными перерывами в работе.
В 2026 году для приобретения одного года стажа потребуется внести добровольный взнос в размере 71,5 тыс. рублей. Это добавит 1,1 пенсионного коэффициента. Перед принятием решения финансист посоветовал проверить накопленные баллы на портале госуслуг или в Социальном фонде России.
Денисов подчеркнул, что покупка баллов предназначена для закрытия недостающих условий, а не для значительного увеличения будущей выплаты. Тем, кто хочет сформировать дополнительный доход, эксперт рекомендовал рассмотреть инструменты долгосрочных накоплений, включая программу долгосрочных сбережений. Она позволяет получать государственное софинансирование, налоговые вычеты и инвестиционный доход.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость одного года страхового стажа для россиян в 2026 году составит 71 525 рублей.