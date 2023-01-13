Немцы изголодались по правде

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13 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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К чему готовятся военные России и Белоруссии

Недавно созданная российско-белорусская группировка ведет боевое слаживание Константин Морозов/РИА Новости
Сотрудничество Москвы и Минска в сфере безопасности достигло беспрецедентного уровня, отметил Александр Лукашенко. Одновременно в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск России Олег Салюков – один из новых замов командующего СВО. В это же время Киев усиливает провокации на украино-белорусской границе. На что способны союзные силы в случае агрессии с юга или запада? Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

В Херсоне перестали вывозить мусор, город погряз в антисанитарии Ashley Chan/SOPA/Reuters
Херсон, находящийся сейчас под контролем Киева, переживает гуманитарную катастрофу – закрыты магазины, нет продуктов, тепла, воды и электричества. Население уже требует уволить назначенных Киевом чиновников. Почему у Зеленского не получилось создать из Херсона пропагандистскую «картинку» после того, как войска РФ были вынуждены его оставить. Подробности...
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Эстонию отправили охотиться за российскими деньгами

Запад ищет правовую лазейку для конфискации российских активов Валерий Шарифулин/ТАСС
Эстония первой из всех стран ЕС решила приступить к изъятию российских активов. Они небольшие – всего около 20 млн долларов. Но Евросоюз, похоже, решил с помощью маленькой Эстонии протестировать конфискацию российских активов, а заодно выявить реакцию и ответные шаги Москвы. Прибалтийские государства уже не в первый раз используются Западом в таких целях.  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Немцы изголодались по правде

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку. Подробности...

Донецк стоит за Россию, чтоб она осталась собой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть. Подробности...

Америка финансирует Украину ради удовольствия

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Эстония стала подопытной крысой Запада

Спецоперация после Соледара

НАТО не может расшириться на север

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Немцы изголодались по правде

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		13 января 2023, 11:54

    Рождественский вечер. Обычный немецкий город. С темной улицы на подземную парковку мрачной многоэтажки въезжает автомобиль. За рулем – сосредоточенная пожилая бюргерша. Вдруг ей под колеса вылетает велосипедист – парнишка лет четырнадцати. Дама успевает затормозить, парень кричит: «Ты слепая???». Она орет: «Это ты рехнулся!!!». «Убийца климата!» – применяет популярное немецкое ругательство юноша, показывая даме средний палец. Припарковавшись, бюргерша заходит в лифт, сталкивается в нем с веселыми девушками. Демонстративно надевает медицинскую маску: «У нас – пандемия!!!»

    На лестничной клетке другая солидная немка отчитывает чернокожего уборщика: «Делать чисто! Объясняю по буквам – ч и с т о! Понимаешь?» – переходит на английский. «Я понял вас с первого раза», – на чистейшем немецком отвечает уборщик.

    В одной из квартир арабский малыш играет на фоне включенного телевизора: «Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ».

    «Большинство целей специальной военной операции были достигнуты», – звучит русская речь из радиоприемника в другой квартире. «Он говорит правильные вещи!» – по-русски обращается мужчина к своей жене, она рыдает.

    А пожилая бюргерша, злая на велосипедиста, бросившегося ей под колеса, на девушек без масок в лифте, бежит по коридору своего этажа. Трещина ползет по линзе в ее очках. Трещины расползаются по стенам ее панельки. Пол под ее ногами превращается в строительный мусор. Желая спрятаться от этого кошмара в своей квартире, подбегает к двери, которая рушится. Паренек с великом на плече поднимается на свой этаж по лестнице, видит, как трещит по швам весь дом, за разбитой дверью его квартиры громко ругается отец: «Ты понимаешь, как дорого мне это обходится???». Парень замечает разрушенный дверной проем квартиры напротив. За ним – огоньки рождественской елочки, аккуратно разложенные подарки, семейные фотографии на стенах, тихо плачущая пожилая бюргерша, та самая, которая пару минут назад чуть не сбила его на своем авто. «Давайте поговорим!» – предлагает мальчишка даме. Она поднимает на него глаза, улыбается – и трещина в линзе ее очков исчезает.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    «Мы можем сделать что-то против трещин в нашем обществе!», – таков финальный слоган этого четырехминутного рождественского рекламного ролика «Der Riss» (в переводе с немецкого «разлом», «трещина») сети немецких бюджетных супермаркетов Penny. Никакой привычной мишуры, никаких санта клаусов, поющих о скидках под приторную Merry Christmas, никакого лицемерия напомаженных гламурных семеек.

    Американский режиссер Себ Эдвардс, создавший этот ролик, показал реальную немецкую жизнь. Реальное немецкое Рождество-2022. Фейерверк от неисправной электропроводки под аккомпанемент тревожных новостей. Семейные ссоры. Высокомерное пренебрежение к иностранцам. Ужасы пандемии, въевшиеся в сознание бюргеров и их повальное одиночество. Всего за пару недель «Der Riss» набрал более 20 миллионов просмотров. В комментариях к нему на интернет-странице супермаркета немцы, может быть, впервые за много лет, выражают свои истинные чувства и мысли:  

    «Penny показал то, что мы так долго боялись сказать!», «Мы только слушались приказов и отдалялись друг от друга! «Der Riss» заставляет нас вспомнить о том, что мы – люди!», «В рождественские каникулы мы пошли в кино. Перед фильмом показали ролик Penny. Когда он закончился, несколько минут зал сидел в тишине, никто не хрустел попкорном, не шелохнулся. А потом раздались аплодисменты», «Это даже не реклама для Penny, а призыв к тому, чтобы мы опомнились», «Я уже отчаялся. Но, увидев этот ролик, понял, что не все так безнадежно», «Этот ролик – о социальной дилемме нашего общества. Нас заставляют чураться друг друга из-за пандемии, враждовать из-за политики и из-за экономии, потому что, когда ты считаешь центы на еду, тебе уже плевать на других людей. Но мы нуждаемся в людях!», «Этот ролик нам показывает, что мы должны бояться не ковида и не русских, а бессердечия!», «Удивительно, что магазин дешевых товаров передает такое послание! Восхищаюсь гражданским мужеством Penny!»

    Сегодня, чтобы растрогать немца до слёз, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.

    Когда все СМИ транслируют только лживую пропаганду, когда всё искусство, как массовое, так и элитарное, работает исключительно в рамках заданной глобалистской повестки, когда главной темой даже детских мультиков становится ЛГБТ, когда во время таких любимых немцами футбольных матчей комментаторы конкретно матчам уделяют длишь считанные минуты, а все остальное время  куда с большим азартом, чем от забитых голов, вопят про «преступления Путина и Си»… Когда из каждого утюга идет тотальная промывка мозгов, четырёхминутная правда становится сенсацией. Откровением. Глотком чистого воздуха, против которого предсказуемо ополчился политический, да и культурный мейнстрим: «С чего это супермаркеты вдруг продвигают морально-этические ценности?» Раздается и резонный вопрос: «Разве это не задача политиков – посылать такие месседжи обществу?»

    На эти вопросы в интервью Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) отвечает креативный директор мюнхенского агентства Serviceplan, придумавший рекламную кампанию для Penny, Кристоф Эверке: «Мы хотели уловить то, что движет людьми – в социальных сетях, в семье или на улице. Мы должны снова говорить друг с другом, а не нападать друг на друга». На официальной странице Penny в YouTube дается более конкретное объяснение: «Коронавирус, миграция, энергетический кризис – никогда еще не было такого количества конфликтных тем в нашей повседневности. Мы чувствуем возникающие разногласия, трещины проходят по нашим семьям, по всем нам. В нашем рождественском ролике мы призываем залатать трещины».

    Немцы изголодались по правде, этот голод пиарщики мастерски используют не впервые. Еще в 2015-м рождественская реклама продуктовой сети Edeka всего за пару месяцев набрала 50 миллионов просмотров, обнажив трагедию одиноких германских стариков. В ролике брошенный детьми дед инсценируют свою смерть, чтобы наконец-то увидеть своих отпрысков – на собственных похоронах. А в 2021-м вирусным стал рекламный рождественский ролик другого немецкого дискаунтера о двух пандемийных годах. Мать-одиночка и ее сын-подросток почти не выходят из дома. На карантин закрыта школа, запрещены все праздники, больше двух – не собираться! «Что ты желаешь на Рождество?» – спрашивает юноша у матери. Она представляет себе молодежные вечеринки, спортивные соревнования, первую любовь – всё то, чего ее сына лишила пандемия, и отвечает: «Я хочу, чтобы тебе вернули юность!» Эти слова не смели произнести миллионы немецких мам, боясь стать изгоями в обществе, неукоснительно соблюдающем карантин.

    Самые щедрые рекламодатели в Германии – продовольственные концерны – тратят миллионы евро, создавая социальную рекламу, и лишь в финальных титрах напоминают о себе. Великолепный пиар-ход – показать правду. Дефицитную, запретную, желанную. В этом году она обеспечила покупательский бум супермаркетам Penny. Это такая мода. И мне нравится эта мода.

    И у меня есть вопрос. Почему у нас за все время СВО не появилось столь же мощной социальной рекламы? Почему это не стало модой – снимать точное, важное, действительно нужное людям? И это претензия не столько к государству, сколько к бизнесу и «криэйторам». Гражданином можно быть по-разному; это – тоже форма гражданского участия в тех исторических процессах, которые происходят в стране и в мире.

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