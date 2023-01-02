Немцы раскритиковали новогоднее поздравление главы Минобороны страны Ламбрехт

Новогоднее обращение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт вызвало негодование у коллег и простых жителей республики, сообщает газета Die Welt.

Так, во фрагменте видеозаписи Ламбрехт рассказала, что, несмотря на то, что в центре Европы бушуют боевые действия, у нее оказалось много особых впечатлений и встреч с интересными и замечательными людьми. «Хочу сказать вам за это сердечное спасибо», – передает РИА «Новости» ее слова.

Эксперт по безопасности Ульрике Франке из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям резко отреагировала на речь Ламбрехт, назвав невыносимым то, что в такой драматичной ситуации политик сделала акцент на встречах с замечательными людьми. «Они там в Берлине с ума посходили?» – вопрошает она.

Политик от ХДС Серап Гюлер в свою очередь заметил, что подобное поведение является поводом для канцлера Германии Олафа Шольца снять министра с должности, подчеркнув, что такая речь является венцом череды ее позоров.

«Каждая последующая минута, когда канцлер все еще держится за этого министра и тем самым наносит еще больший ущерб репутации нашей страны, на его счету», – резюмировал он.

При этом ранее читатели Die Welt раскритиковали новогоднее обращение и самого Шольца, в котором он пообещал продолжить поддержку Украины, а также призвал немцев экономить энергию.

Напомним, две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.