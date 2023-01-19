Нидерланды предложили оплатить поставки немецких танков Украине

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19 января, четверг  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
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Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен небогатый выбор между продолжением санкционной войны и уходом в отставку Soeren Stache/dpa/Global Look Press
В годовщину со дня начала СВО Брюссель намерен преподнести России своего рода «подарок» – десятый по счету пакет санкций, который сейчас согласовывается странами ЕС. Что может войти в этот пакет? Какие меры предлагают главные «ястребы» – Польша и Прибалтика? И зачем он вообще нужен европейцам, если ни один из предыдущих не достиг заявленной цели? Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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Французы остановят Францию назло Макрону

Факельное шествие, собранное в знак протеста против пенсионной реформы Jc Milhet/Hans Lucas/Reuters
Четверг станет для Франции «адским днем», предупреждают власти. По сути, почти все государство – от транспорта и школ до полиции и дипломатов – перестанет функционировать в знак протеста против реформы, затеянной президентом Макроном. Сам он предпочел от народа сбежать и теперь рискует вернуться в другую страну – сильно изменившуюся из-за общенациональной стачки. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему на Западе зло превратилось в добро

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают. Подробности...
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Когда сербы признают новые границы РФ

Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Обсуждение: 4 комментария
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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
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    Главная тема


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    наступательная операция


    Депутат ДНР: Взятие Клещеевки нарушило логистику ВСУ в районе Артемовска

    «самопрезентационная часть»


    Арбатова одобрила снятие запрета на фото обнаженной женской груди в Instagram

    Видео

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    срочная служба


    Призывники Литвы бегут от клещей и армейского робота

    «обезжиривание» ЕС


    Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

    в условиях санкций


    Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

    «адский день»


    Французы остановят Францию назло Макрону

    только сами!


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    самопожертвование


    Тимофей Бордачёв: Стратегическая обреченность Японии

    констатация неизбежности


    Владислав Исаев: Многополярный мир – это не смена гегемонов

    на ваш взгляд


    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?

    Нидерланды предложили оплатить поставки немецких танков Украине

    Министр обороны Нидерландов заявила о готовности королевства оплатить поставки танков Leopard на Украину
    		    19 января 2023, 22:58
    Фото: Hendrik Schmidt/ZB/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Нидерланды готовы оплатить поставки танков Leopard («Леопард») на Украину, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

    Об этом Оллонгрен заявила в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Как подчеркнула министр обороны королевства, это определенно то, что Нидерланды бы хотели сделать. При этом она отметила, что все ждут решения Германии по этому вопросу. Оллонгрен также добавила, что сама выступает за то, чтобы постараться отправить танки на Украину, передает ТАСС.

    Напомним также, во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне сообщил о намерении королевства передать Украине комплексы Patriot.

    Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере
    		    19 января 2023, 11:50
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».

    «Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

    «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров. 

    «Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр. 

    На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

    Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом.

    Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ».

    Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».

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    Коментарии (76)
    Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре
    Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
    		    19 января 2023, 05:58
    Фото: AP/TASS
    Текст: Антон Никитин

    Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».

    Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.

    Коментарии (13)
    США ответили на слова Шольца об условии передачи танков Украине
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Передача той или иной военной техники Украине является суверенным решением стран
    		    19 января 2023, 01:58
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Li

    Каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут Соединенные Штаты, пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности может предпринимать и какую технику может предоставлять Украине. Жан-Пьер также напомнила, что США являются самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС.

    Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams. Позже в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие.

    Коментарии (17)
    Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную
    Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную

    18 января 2023, 23:55

    Текст: Антон Никитин

    Разгром российскими силами украинских формирований в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на Херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

    Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российских подразделений на Соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на Херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с Херсонского направления, передает ТАСС.

    По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их.

    Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледара.

    Коментарии (0)
    Власти США решили начать передачу конфискованных активов России Украине
    Власти США решили начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины
    		    19 января 2023, 20:10
    Фото: Ivan Damanik/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, заявил на семинаре в Гудзоновском институте руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.

    Он также подчеркнул, «что это относительно новое развитие событий», сообщает ТАСС.

    Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.

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    Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков
    Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине
    		    19 января 2023, 07:57
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС.

    Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.

    Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно.

    Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.

    Коментарии (36)
    В Германии заявили о тупиковом положении Шольца
    Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным
    		   19 января 2023, 13:04
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков,
    Алёна Задорожная

    США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США.

    «Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар.

    «Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник.

    «Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт.

    «Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт.

    «Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт.

    «Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник.

    «Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams.

    Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.

    Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.

    Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.

    В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО.

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    Коментарии (8)
    Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России
    Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Госдепартамент США подталкивает украинские власти к совершению терактов в России
    		    19 января 2023, 06:56
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Госдепартамент США своим заявлением о возможности вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по полуострову с применением американских вооружений, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Антонов подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся, передает ТАСС.

    При этом, обратил внимание Антонов, американские журналисты поддерживают такой настрой администрации США и оправдывают атаки киевского режима на Крым.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.

    Коментарии (11)
    Американцы разозлились на супругу Зеленского
    Жители США в издании Breitbart раскритиковали выступление жены Зеленского на форуме в Давосе

    19 января 2023, 08:35

    Текст: Александра Юдина

    Читатели американского издания Breitbart обрушились с критикой на супругу украинского президента Елену Зеленскую, которая выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе с призывом предоставить Киеву больше всевозможной помощи.

    При этом украинская делегация призвала власти других государств доставить Киеву больше оружия и оказать больше давления на Россию. Комментаторы съязвили, что Зеленская «ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте». Ей посоветовали не попрошайничать, а ехать домой, пока «торговцы оружием по всему миру получают огромную прибыль», передает РИА «Новости».

    «Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шопинг. Украина – не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться», – отметил комментатор Azchick.

    Пользователь Norma McManus добавил, что «демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через американцев еще больше денег, пока Зеленской нужно съездить на шопинг в Милан».

    «Рядом с семейкой мошенников Зеленских даже Клинтоны начинают казаться дилетантами», – предположила Linda.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе будут приняты решения по гарантиям безопасности для Киева.

    Коментарии (3)
    Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожской области
    		    19 января 2023, 19:48
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    У города Орехова российские войска взяли под оперативный контроль несколько населенных пунктов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Всего войска установили оперативный контроль в пригороде Орехова над четырьмя населенными пунктами, это «локальный успех», заявил Рогов ТАСС.

    В четверг основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные установили контроль над пригородом Артемовска – Клещеевкой.

    Коментарии (6)
    Британия собралась передать Украине более 200 единиц бронетехники
    Глава МИД Британии Клеверли объявил о решении Лондона передать Украине более 200 единиц бронетехники и артиллерию

    19 января 2023, 00:57

    Текст: Антон Никитин

    Правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники, сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в ходе визита в Канаду.

    Глава МИД Соединенного Королевства объявил, что Британия решила пойти дальше в вопросе помощи Украине и передать Киеву основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники, передает ТАСС.

    В понедельник министр обороны Британии Бен Уоллес объявил о решении Лондона передать Украине бронетранспортеры Bulldog и дополнительные беспилотники. Жители Соединенного Королевства сочли передачу британских танков Украине госизменой.

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    В Москве рассказали о существовании «другой Украины»
    Политолог Молчанов: Голосовавшие за Зеленского украинцы ратуют за дружбу с Россией
    		    19 января 2023, 19:05
    Фото: STR/Reuters
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В «партию мира» на Украине сейчас входят те, кто ранее голосовал за Владимира Зеленского, но был обманут украинским президентом. Об этом сказал политолог Кирилл Молчанов в ходе круглого стола, посвященного оппозиции киевскому режиму внутри Украины.

    «Что такое «другая Украина»? Это та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Владимира Зеленского. Это те, кто изначально говорил, что Украина наелась милитаристской политики Петра Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией», – полагает директор Института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.

    Своим мнением политолог поделился на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?». Организатором дискуссии выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

    По мнению Молчанова, и Порошенко в 2014 году, и Зеленский в 2019 году избирались в президенты от той части украинского общества, которая хотела мирного урегулирования ситуации в Донбассе и ратовала за улучшение отношений с Россией. «Народ голосовал за них как за президентов мира, но в итоге оба главы государства обманули свой электорат», – напомнил аналитик.

    Если же выделять конкретные социальные группы, то «другая Украина» – это беженцы, вдовы военнослужащих, которые каждые выходные выходят на протестные митинги, указал Молчанов. «Это те, кто понял, что война – это горе. Те, кто боится сказать, что они не соглашаются с политикой Зеленского», – добавил эксперт. Довольно широкие слои населения фактически пребывают во внутренней эмиграции, считает Молчанов.

    Политолог сослался на опубликованную в понедельник в «Известиях» статью Виктора Медведчука – лидера запрещенной Зеленским украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». По мнению украинского политика, раскол на сторонников конфликта с Россией и тех, кто считает, что два народа должны сохранять связь, начался с 1991 года, с того момента как коллективный Запад начал создавать из Украины «анти-Россию». Так Молчанов интерпретировал слова Медведчука.

    Затем начался запуск двух майданов, а позже Порошенко утвердил антироссийскую идеологию как государственную. «Тем не менее сейчас большая часть Украины – это вменяемые и мирные люди, настроенные на дружеские отношения с Россией. Но они не представлены ни в украинской власти, ни в политических элитах, ни даже на уровне спикеров», – полагает Молчанов.

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    Обсуждение:  15 комментариев

    Добавим, что в своей статье Медведчук также отметил: ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла.

    В тексте говорится, что у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией».

    Медведчук добавил, что для партии войны на Украине мирное решение ситуации не выгодно, так как они построили политику и бизнес на войне, ею же существенно подняли свои международные рейтинги. Более того, и в США, и в Европе бытует неукоснительное восхищение политиками киевского режима – «их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости».

    В минувшую пятницу Верховная рада лишила мандатов Медведчука и трех других депутатов от ОПЗЖ – Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака. На Украине идет политическое преследование Медведчука. В конце сентября политик покинул Украину.

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    Авиация ВКС России сбила украинский Су-25

    19 января 2023, 13:52

    Истребительной авиацией ВКС России у Полтавки Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за последние сутки уничтожены пять украинских беспилотников у пунктов Червонопоповка, Житловк и Кременная Луганской народной республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего же с начала СВО уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2,9 тыс. беспилотников, 400 ЗРК, более 7,5 тыс. танков и других бронемашин, почти 1 тыс. боевых машин РСЗО, отчитались в оборонном ведомстве.

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    В Кремле призвали Зеленского осознать, что Россия и Путин есть и будут
    Песков посоветовал Киеву и президенту Владимиру Зеленскому как можно скорее осознать, что Россия и Путин есть и будут
    		    19 января 2023, 14:06
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Киеву и украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно как можно скорее осознать, что Россия и президент Владимир Путин есть и будут, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Россия в целом и отдельно глава государства являются для Зеленского большой проблемой, поэтому психологически президент Украины предпочитает думать, что ни России, ни Путина не было. При этом Песков подчеркнул, что киевскому режиму необходимо как можно раньше осознать и смириться с тем, что Россия и Путин есть и будут, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря, также в интересах Украины скорее принять требования Москвы в ходе конфликта, чтобы быстрее приступить к восстановлению «той трагедии, которую устроил киевский режим».

    Ранее Зеленский заявил, что Украина не стремится вступать в переговоры с Россией из-за того, что сомневается, что Путин жив. По мнению Зеленского, перед россиянами выступает «человек на хромакее», а решения «принимает какой-то другой круг лиц».

    Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права. 

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    Венгрия потребовала от Украины прекратить зверства против этнических венгров
    		    19 января 2023, 20:01
    Фото: @menczer.tamas
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области, заявил госсекретарь двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер.

    Венгерская сторона осуждает действия украинских властей в Закарпатье и призывает их прекратить «зверства против венгров», заявил Менцер, передает ТАСС.

    По данным СМИ, в несколько последних дней у закарпатского города Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.

    Также был расторгнут трудовой договор с директором венгерской школы в Мукачеве Иштваном Шинком. До этого местные власти демонтировали скульптурное изображение турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.

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