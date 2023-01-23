Эксперт объяснил опасность хранения Украиной оружия на АЭС

«Задача Украины – втянуть НАТО в прямое боестолкновение с нами через такие абсолютно провокационные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич, комментируя данные о том, что Украина складирует западное вооружение на территориях АЭС.

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что поступают достоверные данные, что украинские вооруженные силы размещают вооружение и боеприпасы, которые предоставляет им Запад, на территориях атомных электростанций. Предполагается, что данные места используются под склад в надежде, что Россия не станет стрелять по АЭС во избежание ядерной катастрофы.

«Говорить о том, что Украина как-то соблюдает хоть какие-то законы войны или вообще законы – это бессмысленно и наивно. Всей своей деятельностью за 11 месяцев СВО Украина доказала, что она игнорирует и сознательно преступает законы войны. С первых же дней спецоперации ВСУ прикрываются мирным населением, размещают танки, артиллерию в жилых кварталах. Мы видим это в том числе и сейчас», – говорит Малькевич. По его словам, сейчас боевики в Херсоне живут в захваченных домах и квартирах мирных граждан. До этого в Мариуполе они оборудовали свои базы в школах и детсадах, а штаб батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) находился в библиотеке и одном из корпусов Мариупольского госуниверситета.

«И сейчас завозится смертельное оружие, из которого расстреливаются опять же мирные населенные пункты. За три с половиной дня выпущено уже 120 снарядов НАТО по Левобережью. И это только кусочек Херсонской области, а есть еще Запорожская область, ДНР и ЛНР, куда завозится все более смертельное оружие, которое, естественно, они пытаются сохранить, поэтому сознательно хранят на территориях атомных электростанций», – объясняет член ОП.

Даже пожар в такой ситуации может быть опасен для хранящихся вооружений, при этом любое происшествие на АЭС даст повод Киеву обвинить Россию в том, что она является «ядерной угрозой для Европы», продолжает эксперт. «А все потому, что задача Украины – втянуть НАТО в прямое боестолкновение с нами через такие абсолютно провокационные действия», – заключил Малькевич.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказало о планах запустить миссии, состоящие из двух экспертов, на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.

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