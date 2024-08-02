Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.12 комментариев
Нидерланды обеспокоились распространением супербактерий с Украины
Нидерланды выразили обеспокоенность из-за распространения супербактерий с Украины
Нидерланды столкнулись с серьезной проблемой здравоохранения: в стране растет число случаев заражения супербактериями, завезенными с Украины, сообщили СМИ.
Как пишет De Telegraaf, украинские военные, прибывающие в Нидерланды для лечения, часто являются носителями так называемых супербактерий. Эти бактерии развили устойчивость ко многим видам антибиотиков в результате их широкого и часто необоснованного применения в украинской медицине, передает ТАСС.
По данным Национального координационного центра распределения пациентов, с начала конфликта на Украине в голландских больницах прошли лечение 143 украинских военнослужащих. Зафиксировано как минимум три случая передачи супербактерии от украинских пациентов голландским. Это создает серьезную угрозу для национальной системы здравоохранения, так как с такими бактериями крайне сложно бороться.
В мае сообщалось, что украинские беженцы начали сталкиваться с трудностями при поиске убежища в Нидерландах, многие из них пропадают из поля зрения властей, а их дальнейшая судьба остается неизвестной.
Ранее биологи связали появление «супербактерий» с вторжением США в Ирак.