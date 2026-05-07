Tекст: Антон Антонов

В Сумской области штурмовики «Севера» атакуют скопления живой силы и техники ВСУ в населенных пунктах Писаревка, Храповщина, Кияница, Великий Прикол, Запселье, Заречье, Вольная Слобода, Толстодубово, Лесное, Рясное и Новая Сечь.

В Шосткинском районе существенных изменений не наблюдается, однако артиллерия и БПЛА «Севера» продолжают наносить удары по ранее выявленным целям ВСУ, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

В Сумском районе отмечается продвижение российских штурмовиков на на 15 участках до 250 м, а в Кондратовке и ее окрестностях ведутся стрелковые бои.

Попытки ВСУ перебросить резервы через Малую Рыбицу в район Мирополья пресекаются точными ударами российских операторов БПЛА. В Краснопольском районе, особенно в окрестностях освобожденной Новодмитровки и у Рясного, отмечено продвижение российских сил на семи участках до 300 м, подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по скоплению живой силы ВСУ в районе Рясного.

На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности, атакуя скопления живой силы и техники ВСУ в районах Терновая, Избицкое, Русская Лозовая, Турово, Липцы, Золочев и Уды. В районе Ветеринарного российские штурмовые группы продвинулись до 100 м в лесных массивах, а артиллерия и БПЛА поражали ранее выявленные позиции ВСУ на Липцовском направлении.

На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на семи участках до 400 м, продолжая стрелковые бои в лесах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья и в Чайковке. При контратаке ВСУ в лесу украинские националисты были уничтожены комплексным огневым воздействием.

На Великобурлукском направлении зафиксировано продвижение российских сил до 200 м на северо-западе Купянского района, продолжаются бои у Бударок. РХБЗ «Севера» нанесли удары ТОС по украинским пограничникам в лесу южнее Круглого.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 220 человек.

