Bloomberg: Украина пропустила выплату 665 млн долларов по госдолгу

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, пропуск выплаты по этим обязательствам означает дефолт по ВВП-варрантам. Облигации, 20% которых принадлежат Украине, предусматривают выплаты инвесторам, если экономический рост страны превышает 3% в год.

В 2023 году размер выплаты был связан с ростом ВВП Украины, однако из-за отсутствия соглашения с хедж-фондами и другими кредиторами реструктуризация не состоялась. Власти Украины заявили, что продлят мораторий на выплаты по данным облигациям до достижения договоренности о реструктуризации.

Как отмечает агентство, ранее Украина и инвесторы договорились отменить кросс-дефолт между ВВП-варрантами и обычными международными облигациями. Это защитило Киев от автоматического перехода дефолта с одного типа долга на другой.

Ранее сообщалось, что объем государственного долга Украины за апрель 2025 года увеличился почти на 5%, превысив 180 млрд долларов.

8 мая министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.