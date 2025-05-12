  • Новость часаКурс доллара опустился ниже 80 рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власти Польши повысили градус русофобии ради успеха на выборах
    Контракт с Шойгу продлен на пять лет
    В России спрогнозировали сроки пика заболеваемости лихорадкой Западного Нила
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией
    В окружении Гуцул раскрыли планы Кишинева провести досрочные выборы в Гагаузии
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР
    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    33 комментария
    12 мая 2025, 19:55 • Новости дня

    Член ОП: Меры за осквернение георгиевской ленты в Обнинске должны быть неотвратимыми

    Член ОП Зорин: Виновные в осквернении георгиевской ленты должны понести наказание

    Член ОП: Меры за осквернение георгиевской ленты в Обнинске должны быть неотвратимыми
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Правоохранительным органам стоит разобраться, как детьми получено гражданство, при каких условиях и так далее», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин, комментируя осквернение подростками георгиевской ленты в Обнинске.

    В Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой, который был установлен на одном из домов в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. Личности несовершеннолетних установлены, это оказались итмеющие российское гражданство дети мигрантов. Следственный комитет начал проверку родителей подростков.

    «Этот поступок молодых людей, безусловно, заслуживает самого серьезного осуждения. Сразу встает вопрос о мере ответственности. Как я понял, это граждане Российской Федерации. Предстоит уточнить, по рождению они его получили или нет. В отношении граждан Российской Федерации за такого рода нарушения нравственности, уважения к обществу, существует установленное законом наказание», – говорит Зорин.

    Он напоминает, что законодательство предусматривает ответственность в зависимости от возраста правонарушителя. Поэтому, если подростки еще сами не могут отвечать за свои поступки перед законом, то ответственность понесут их родители.

    «Я думаю, что правоохранительным органам стоит разобраться, как детьми получено гражданство. Но это уже второй этап работы с этой ситуацией. Кроме того, здесь серьезное поле работы для школы и общества в целом, а также придется поработать с родителями», – считает член ОП.

    По его словам, в данной ситуации важно обеспечить неотвратимость наказания наказание за подобного рода деяния. Важно, чтобы совершившие такие преступления люди получали и общественное порицание и осуждение.

    «Данный факт вызывает самое серьезное возмущение у любого гражданина. Тем более, когда преступление совершили люди, которые недавно получили гражданство или получили его по праву рождения. Поэтому государство сегодня серьезно занимается вопросами совершенствования миграционного учета, изменением процедур присвоения гражданства, введением отвественности для приезжих за несоблюдение наших законов. Поэтому меры должны быть оперативными и неотвратимыми», – заключил Зорин.

    В апреле в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

    12 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона

    Елисейский дворец назвал происками врагов видео о якобы наркотиках в купе Макрона

    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Елисейский дворец сослался на фейки и врагов Парижа после обсуждения в соцсетях видео, где на столе президента Франции Эммануэля Макрона заметили похожий на наркотики пакет и мини-ложечку.

    Когда европейское единство становится уязвимым, дезинформация переходит все границы, заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на французском и английском языках Елисейский дворец, комментируя видео Associated Press (AP) из купе европейских лидеров в поезде по дороге в Киев, на котором некоторые зрители рассмотрели пакетики, похожие на наркотики, и принадлежности для их применения.

    «Когда европейское единство уязвимо, дезинформация заходит так далеко, что даже простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций», – сказано в посте Елисейского дворца.

    На видео AP за столом, где сидят президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармен, под рукой Макрона разглядели не то скомканную салфетку, не то платок, не то пакет, который французский лидер спешно берет в руку и прячет в кармане. Это же делает Мерц с предметом, напоминающим маленькую ложку или палочку, неловко улыбаясь и перебирая в руках незаметный и непонятный предмет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маргарита Симоньян обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции, а Мария Захарова прокомментировала это видео, намекнув на странные предметы на столе, и высказала ироничное замечание о происходящем. В субботу, 10 мая, в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к обсуждению видео и допустил, что это мог быть не сахар.

    Коментарии (30)
    11 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по Рыльску Курской области

    Три человека пострадали при обстреле гостиницы в Рыльске Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела гостиницы на въезде в Рыльск были ранены три человека, а здание получило серьезные повреждения.

    Как передает ТАСС, по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате которого была повреждена гостиница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором – гостиничные номера. По предварительной информации, три человека получили ранения».

    Гостиница, оказавшаяся под ударом, находилась на въезде в город. На первом этаже здания работала автомойка, второй этаж занимали гостиничные номера. Трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате попадания боеприпаса ВСУ выгорел Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области.

    В селе Гуево Суджанского района Курской области две женщины получили осколочные и резаные раны после удара дронами по населенному пункту.

    Пятилетняя девочка была ранена при сбросе взрывного устройства с дрона на машину в поселке Хомутовка Курской области, серьезной угрозы ее жизни нет.

    Коментарии (4)
    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    Коментарии (0)
    12 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево задержаны 23 человека, среди которых оказались пятеро полицейских.

    Как передает ТАСС, по уголовному делу о кражах и мошенничестве в отношении участников спецоперации в Шереметьево арестованы 23 человека, включая пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Обвиняемые проходя по статьям 158 и 159 УК РФ, а также по статье 210 УК РФ – организация преступного сообщества.

    По данным следствия, в преступную схему были вовлечены таксисты и полицейские, которые помогали находить жертв среди военных. Один из полицейских, являясь оперуполномоченным, отказывал потерпевшим в возбуждении дел. Один из лидеров группы, Алексей Кабочкин, также был задержан ранее вместе с другими обвиняемыми.

    Ранее сообщалось о меньшем числе арестованных. Следствие продолжает выяснять обстоятельства, идет проверка в отношении руководства транспортной полиции аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для шестерых обвиняемых по делу о хищении денег участников спецоперации на Украине, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве, когда стоимость поездок на такси для бойцов искусственно завышали в десятки раз. Злоумышленники также звонили гражданам под видом представителей военной прокуратуры, чтобы убедить их передать наличные курьерам для якобы защиты сбережений.

    Коментарии (10)
    12 мая 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS

    Российские военные выследили и уничтожили обстрелявшие Рыльск HIMARS

    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

    Российские военные выследили и уничтожили американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые обстреляли город Рыльск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер».

    Как сообщили в группировке «Север», удар по Рыльску был нанесен из района деревни Нагорновка в Сумской области на Украине. После атаки российский разведывательный дрон зафиксировал перемещение украинской техники.

    По обнаруженным HIMARS были нанесены точечные ракетные удары силами ракетчиков и ВКС России. В результате установки были уничтожены.

    Ранее по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате атаки пострадала гостиница, три человека получили травмы.

    Коментарии (12)
    12 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Правительство Германии совместно с европейскими партнерами начнет подготовку новых санкций против России в случае, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, передает ТАСС. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что «часы тикают» и если до конца дня не будет перемирия, европейская сторона приступит к санкционной подготовке.

    «Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона [начнет] подготовку к санкциям», – сказал Корнелиус. На уточняющий вопрос представитель правительства Германии подтвердил, что именно по окончании дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников.

    Корнелиус добавил, что в Брюсселе параллельно осуществляется подготовка уже 17-го пакета ограничительных мер. Эти меры согласовываются одновременно с продолжающимися переговорами в Стамбуле, подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

    Ранее Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Коментарии (37)
    12 мая 2025, 02:22 • Новости дня
    СК начал проверку родителей после осквернения подростками георгиевской ленты в Обнинске
    СК начал проверку родителей после осквернения подростками георгиевской ленты в Обнинске
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    В Обнинске подростки осквернили георгиевскую ленту, вывешенную на доме; их родители недавно получили гражданство России.

    Проверка проводится по факту осквернения символа воинской славы, передает ТАСС. Несовершеннолетние сорвали георгиевскую ленту с флага на одном из домов в Обнинске, что квалифицируется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Следственный комитет также изучит, насколько законно родители подростков получили российское гражданство, в рамках дела о халатности (ст. 293 УК РФ).

    Как уточняет пресс-служба ведомства, дело находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина. Он поручил регулярно информировать его о ходе проверки. Сообщается, что родители подростков стали гражданами России недавно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой. Следователи начали уголовное производство после повреждения подростками экспозиции в парке Победы, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

    Коментарии (28)
    12 мая 2025, 10:41 • Новости дня
    МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши
    МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия вскоре ответит на действия Польши по закрытию генконсульства РФ в Кракове, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив: «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре».

    Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассматривает действия Варшавы как намеренное ухудшение двусторонних отношений. По словам Захаровой, российская реакция будет соответствовать уровню принятых Польшей решений и последует в ближайшее время.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».

    Коментарии (18)
    12 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе сняли с показа спектакли театра Вахтангова, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил, что афиши уже сняли, а средства за билеты будут возвращены зрителям, передает РИА «Новости». Причиной отмены стала позиция покойного режиссера Римаса Туминаса по отношению к спецоперации на Украине, пояснил он.

    «Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, – режиссера Римаса Туминаса», – сказал Развожаев.

    В марте прошлого года экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии.

    Коментарии (15)
    12 мая 2025, 10:07 • Новости дня
    ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно использовали новый тяжелый FPV-дрон «Вобла» для точечных ударов по укрепленным позициям украинских войск у Антоновского моста.

    Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» впервые успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла» против позиций ВСУ, передает РИА «Новости». Новый дрон был собран из пяти отдельных аппаратов на специально спроектированной раме, которую изготовили сами военные техники.

    По словам военного техника с позывным «Мультик», конструкция состоит из четырех дронов, закрепленных по краям рамы и выполняющих функции моторов, а центральный пятый дрон становится «мозгом» устройства, отвечая за управление, передачу видео и работу камеры. «Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием "Вобла"», – рассказал он.

    Дрон способен поднимать полезную нагрузку от семи килограммов. Основное назначение «Воблы» – доставка противотанковых мин и других тяжелых взрывных устройств для уничтожения командных пунктов БПЛА противника и долговременных огневых точек.

    В лаборатории подчеркнули, что оператору для управления дроном не требуется специальной дополнительной подготовки, а на сборку одного такого устройства уходит не более суток. С помощью «Воблы» уже были поражены укрепленные огневые точки ВСУ возле Антоновского моста под Херсоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для нужд армии. Глава государства также призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах. Минтранс России анонсировал введение нового класса воздушного пространства для эксплуатации дронов.

    Коментарии (7)
    12 мая 2025, 10:31 • Новости дня
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».

    Туск заявил, что крупный пожар, уничтоживший крупнейший торговый центр Варшавы Маривильска в прошлом году, якобы был устроен по заказу России, передает Politico. По словам Туска, «теперь мы точно знаем, что большой пожар в торговом центре Маривильска был вызван поджогом, который заказали российские спецслужбы».

    Он добавил: «Некоторые из исполнителей уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!»

    В марте Туск уже высказывал подозрения относительно причастности России, ссылаясь на данные литовского расследования. Тогда литовские следователи пришли к выводу, что поджоги магазина IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года и ТЦ Маривильска 12 мая 2024 года совершили граждане Украины, действовавшие якобы по поручению России.

    Польские прокуроры ранее заявляли, что к поджогу причастен беженец из Беларуси. В результате пожара в Варшаве никто не пострадал.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    В прошлом году сообщалось, что Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве. Прокуратура Польши якобы вышла на след виновных в поджоге торгового центра на улице Марывильской, 44, а преимущественной версией является «поджог по поручению российских спецслужб».

    Коментарии (33)
    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (38)
    12 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Контракт с Шойгу продлен на пять лет

    Контракт на прохождение воинской службы с Шойгу продлили до 2030 года

    Контракт с Шойгу продлен на пять лет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Контракт Сергея Шойгу на прохождение воинской службы в должности секретаря Совета безопасности России продлен еще на пять лет.

    Пресс-служба сообщила: «Контракт на прохождение воинской службы секретарем СБ РФ продлен до 2030 года, еще на пять лет», передает ТАСС.

    Ранее Шойгу занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, был губернатором Московской области, а затем министром обороны. С мая 2024 года Шойгу назначен секретарем Совета безопасности России и остается одним из самых опытных членов этого органа.

    Напомним, в октябре президент России Владимир Путин продлил срок службы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

    Коментарии (25)
    12 мая 2025, 02:06 • Новости дня
    Глава РФПИ прокомментировал видео Макрона и Мерца с загадочным белым свертком

    Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал видео Макрона и Мерца с белым свертком

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к обсуждению видео, на котором лидеры Франции и Германии пытались скрыть некий сверток от журналистов, и допустил, что это мог быть не сахар.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, прокомментировал дискуссии в соцсетях относительно поведения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ опубликовали видеозапись из купе поезда, в котором находились Макрон, Мерц, а также премьеры Британии и Польши. На кадрах видно, как на столе перед Макроном лежит белый предмет, похожий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем – предмет, напоминающий ложку или палочку. Когда в купе вошли журналисты, лидеры поспешили спрятать эти предметы.

    После публикации видео в соцсетях предположили, что это мог быть кокаин и ложка для его употребления. Дмитриев по этому поводу написал в X: «Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маргарита Симоньян обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции. Мария Захарова прокомментировала это видео, намекнула на странные предметы на столе и высказала ироничное замечание о происходящем.

    Коментарии (6)
    12 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не приемлет ультимативные заявления в свой адрес и не намерена вести диалог на таких условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что язык ультиматумов в отношении России не может использоваться, передает ТАСС. По его словам, любые попытки разговаривать с Москвой подобным образом приведут к отсутствию эффективного диалога.

    «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков на брифинге, комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты

    Напомним, Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений.

    Коментарии (5)
    12 мая 2025, 04:00 • Новости дня
    Умер бывший глава Центробанка Виктор Геращенко

    Умер последний председатель Госбанка СССР Виктор Геращенко

    Умер бывший глава Центробанка Виктор Геращенко
    @ Прокофьев Вячеслав/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На 88-м году жизни ушел из жизни известный экономист и банкир Виктор Геращенко, сыгравший важную роль в российской финансовой системе.

    О смерти Виктора Геращенко сообщил источник, близкий к семье, его слова приводит агентство «Москва», пишет ТАСС. Геращенко был последним председателем Государственного банка СССР, а также дважды возглавлял Центральный банк России в 1990-е и начале 2000-х годов.

    В публикации отмечается, что Геращенко скончался на 88-м году жизни. Он родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде в семье экономистов.

    Работа Геращенко на посту главы Центробанка сыграла существенную роль в стабилизации курса рубля после кризиса 1998 года. Совместно с мерами правительства Примакова его действия помогли восстановить экономический рост.

    В разные годы он возглавлял наблюдательные советы Внешторгбанка и Сбербанка России, представлял интересы страны в Международном валютном фонде и Европейском банке реконструкции и развития.

    За свою деятельность Геращенко был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Петербурге в возрасте 74 лет умер бывший депутат Госдумы Виктор Таланов. В Башкирии в возрасте 73 лет ушел из жизни первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

    Коментарии (4)
    Главное
    Зеленский подписал ратификацию соглашения с США о недрах
    Симоньян получила повестку в суд Киева по уголовному делу
    Назчачена дата рассмотрении Госдумой закона о локализации автомобилей такси
    ФРГ пригрозила РФ новыми санкциями в случае продолжения огня на Украине
    Ученые в Нидерландах сократили срок жизни Вселенной
    Выплаты участникам СВО предложили защитить от раздела при разводе
    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих»

    Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле переговоры по Украине. Его инициатива получила позитивные отклики как со стороны Дональда Трампа, так и со стороны Тайипа Эрдогана. В чем заключается суть этого предложения и почему оно лишает смысла хамские ультиматумы европейской «коалиции желающих» в адрес России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке

    «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку

    Иногда охотник попадается в свой собственный капкан – и становится добычей. Именно это произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который стал жертвой собственной аферы против аж двух целей – президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............