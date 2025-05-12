Член ОП: Меры за осквернение георгиевской ленты в Обнинске должны быть неотвратимыми

Член ОП Зорин: Виновные в осквернении георгиевской ленты должны понести наказание

Tекст: Татьяна Косолапова

В Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой, который был установлен на одном из домов в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. Личности несовершеннолетних установлены, это оказались итмеющие российское гражданство дети мигрантов. Следственный комитет начал проверку родителей подростков.



«Этот поступок молодых людей, безусловно, заслуживает самого серьезного осуждения. Сразу встает вопрос о мере ответственности. Как я понял, это граждане Российской Федерации. Предстоит уточнить, по рождению они его получили или нет. В отношении граждан Российской Федерации за такого рода нарушения нравственности, уважения к обществу, существует установленное законом наказание», – говорит Зорин.

Он напоминает, что законодательство предусматривает ответственность в зависимости от возраста правонарушителя. Поэтому, если подростки еще сами не могут отвечать за свои поступки перед законом, то ответственность понесут их родители.

«Я думаю, что правоохранительным органам стоит разобраться, как детьми получено гражданство. Но это уже второй этап работы с этой ситуацией. Кроме того, здесь серьезное поле работы для школы и общества в целом, а также придется поработать с родителями», – считает член ОП.

По его словам, в данной ситуации важно обеспечить неотвратимость наказания наказание за подобного рода деяния. Важно, чтобы совершившие такие преступления люди получали и общественное порицание и осуждение.

«Данный факт вызывает самое серьезное возмущение у любого гражданина. Тем более, когда преступление совершили люди, которые недавно получили гражданство или получили его по праву рождения. Поэтому государство сегодня серьезно занимается вопросами совершенствования миграционного учета, изменением процедур присвоения гражданства, введением отвественности для приезжих за несоблюдение наших законов. Поэтому меры должны быть оперативными и неотвратимыми», – заключил Зорин.

В апреле в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.