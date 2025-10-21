Сенат США вновь отклонил республиканский проект бюджета

Сенат отклонил проект финансирования правительства, поддержанный Палатой представителей

Tекст: Денис Тельманов

Сенат Конгресса США отклонил предложенный республиканцами законопроект о финансировании федерального правительства, передает ТАСС. Документ поддержали пятьдесят сенаторов, сорок три выступили против, однако для принятия необходимо было не менее шестидесяти голосов. Это уже одиннадцатое за последние недели отклонение аналогичных инициатив.

Ранее этот законопроект был одобрен Палатой представителей, однако демократическое большинство в Сенате вновь заблокировало его продвижение.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что демократы вскоре поддержат предложенный вариант, но пока консенсуса добиться не удалось. Законопроекты, предложенные демократами, также неоднократно отклонялись в Сенате.

Из-за отсутствия соглашения между партиями федеральное правительство США частично приостановило работу: финансирование ряда ведомств ограничено, но выдача зарплаты военным и сотрудникам правоохранительных органов продолжается.

Администрация Белого дома заявила, что несмотря на шатдаун, планирует сохранить выплаты для структур, отвечающих за безопасность, и готовит новые сокращения госаппарата. Сам Трамп ранее отметил, что из-за шатдауна может быть сокращено число госслужащих и свернуты некоторые программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат Конгресса США в восьмой раз отклонил проект бюджета республиканцев и продлил шатдаун.

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона направить все доступные средства на выплату зарплат военным.

В семи министерствах США, включая минфин и минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства.