Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Захарова задалась риторическим вопросом из-за очередей госслужащих США за едой
Захарова задалась риторическим вопросом от очередей госслужащих США за едой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале разместила ролик с длинной очередью из людей, которые до шатдауна в США были госслужащими, но потеряли работу, теперь они стоят за бесплатными коробками с едой.
«Сколько денег США потратили на [главу киевского режима Владимира] Зеленского? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»? – задалась вопросом в посте дипломат.
Напомним, 22 октября Сенат в 12-й раз не принял законопроект о финансировании правительства США.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона направить все доступные средства на выплату зарплат военным.
В семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства. При этом Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну.