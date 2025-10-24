Захарова задалась риторическим вопросом из-за очередей госслужащих США за едой

Захарова задалась риторическим вопросом от очередей госслужащих США за едой

Tекст: Ирма Каплан

«Сколько денег США потратили на [главу киевского режима Владимира] Зеленского? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»? – задалась вопросом в посте дипломат.

Напомним, 22 октября Сенат в 12-й раз не принял законопроект о финансировании правительства США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона направить все доступные средства на выплату зарплат военным.

В семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства. При этом Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну.



