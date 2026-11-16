Над Воронежской областью уничтожены два дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью в небе над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», – написал Гусев в Max.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор сообщал об уничтожении 11 беспилотников над регионом за ночь. Глава региона заявил о ликвидации 32 украинских дронов в Воронежской области. Летом над Воронежской областью сбили 19 беспилотных летательных аппаратов.