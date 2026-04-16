ЛДПР предложила уведомлять об эвакуации авто через «Госуслуги»

Глава ЛДПР Слуцкий предложил уведомлять об эвакуации авто через «Госуслуги»

Tекст: Вера Басилая

Слуцкий направил письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с инициативой обязать операторов эвакуационных служб уведомлять владельцев о факте эвакуации, причинах и месте хранения автомобиля через портал госуслуг, передает ТАСС.

В письме сказано, что ЛДПР предлагает закрепить обязанность предоставлять полную и достоверную информацию о перемещении транспортного средства с использованием Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

Слуцкий отметил, что для этого не потребуется создавать новые системы, так как уже существующие сервисы «Госуслуги» и приложение «Госуслуги авто» позволяют направлять уведомления владельцам. Сейчас уведомления через ЕПГУ носят добровольный характер и инициируются третьими лицами, подчеркнул парламентарий.

Также Слуцкий заявил, что нередко граждане узнают об эвакуации автомобиля только при получении протокола или вынуждены самостоятельно искать информацию о его местонахождении. По его словам, в такой ситуации многие сначала думают не об эвакуации, а об угоне, несмотря на то что нужная инфраструктура уже существует.

Депутаты ЛДПР предложили создать на портале «Госуслуги» единый цифровой сервис для подачи жалоб по делам об административных правонарушениях.

Ранее на этом ресурсе появилась функция отправки анонимных уведомлений водителям об эвакуации или ДТП.

Государственная дума одобрила закон об оформлении электронных извещений об автомобильных авариях через данную платформу.