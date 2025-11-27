В МВД раскрыли лидеров среди вредоносных программ для смартфонов

В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.0 комментариев
В МВД назвали самое распространенное вредоносное программное обеспечение
В стране отмечается стабильный рост числа зараженных мобильных устройств, при этом лидирует вредонос NFCGate, на который приходится более половины всех случаев, отметили в МВД.
Число заражений мобильных устройств вредоносным программным обеспечением в России остается стабильно высоким, сообщается в Telegram-канале УБК МВД. По данным операторов связи, с января 2024 года по февраль 2025 года ежемесячно фиксировалось около 10 тыс. заражений, за исключением резкого всплеска до 20 тыс. случаев в сентябре 2024 года.
Во второй половине 2025 года самыми распространенными видами вредоносного ПО стали NFCGate (обратный) с долей 52,4%, Mamont – 38,7%, Spynote – 4,4%, LunaSpy – 1,8%, на долю других видов пришлось 2,7%. Специалисты отмечают, что Mamont признан «самым массовым Android-трояном 2025 года».
Активность Mamont особенно заметно выросла весной: если в январе он практически не встречался, то уже в марте количество заражений этим трояном превысило 20 тыс. случаев, в мае снизилось, но к сентябрю снова превысило отметку 10 тыс. случаев в месяц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали выманивать коды «Госуслуг» под предлогом подтверждения прописки.
Злоумышленники маскируют трояны в Telegram под списки пропавших в зоне спецоперации на Украине.
Ранее семь человек задержаны за распространение трояна Mamont.