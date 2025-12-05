Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Моди назвал теракт в «Крокус Сити Холле» атакой на общечеловеческие ценности
Индийский премьер-министр Нарендра Моди назвал террористический акт в «Крокус Сити Холле» атакой на общечеловеческие ценности.
Индийский премьер-министр Нарендра Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» нападением на общечеловеческие ценности, передает РИА «Новости».
Моди в ходе переговоров подчеркнул: «Индия уверена, что терроризм – это прямая атака на общечеловеческие ценности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры и вышли к прессе.