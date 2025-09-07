Почти 143 тыс. случаев дезертирства из ВСУ зафиксировали с начала года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти 143 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления части зафиксировано в рядах ВСУ за первые восемь месяцев 2025 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинского журналиста Владимира Бойко. Он опубликовал эти данные в своем Telegram-канале, уточнив, что с февраля 2022 года общее число таких случаев превысило 265 тысяч.

По словам Бойко, приведенные цифры базируются на официальной статистике открытых уголовных дел по статьям 407 и 408 УК Украины, которые касаются самовольного оставления части и дезертирства. Издание «Страна.ua» отмечает, что журналист ссылается именно на статистику открытых дел по соответствующим статьям.

Бойко подчеркнул: «Дезертиров никто не разыскивает, и они, несмотря на рассказы руководства ГБР, на службу не возвращаются». Он также добавил, что реальные масштабы дезертирства значительно превышают официальные данные.

Журналист утверждает, что ежемесячные потери украинской армии – погибшие, пропавшие без вести и раненые – составляют не менее 10 тыс. человек, а мобилизуют от 20 до 30 тыс. военнообязанных. По его словам, ВСУ переживают состояние распада.

