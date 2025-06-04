Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
В Москве заочно арестовали экс-главу «Пластик Лоджик» и топа Роснано
Мещанский суд Москвы заочно арестовал Тычинина и Удальцова по делу мошенничества
Мещанский суд столицы санкционировал заочный арест бывших руководителей компаний по делу о мошенничестве на особо крупную сумму.
Меру пресечения в виде заключения под стражу для Тычинина и Удальцова избрал Мещанский районный суд Москвы, передает ТАСС. Оба фигуранта объявлены в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, что предусмотрено статьей 159 УК РФ.
В правоохранительных органах уточнили, что ранее Тычинину и Удальцову заочно предъявили обвинение, после чего они были объявлены сначала в межгосударственный, а затем в международный розыск.
«Постановлениями Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тычинина и Удальцова, которым ранее было предъявлено заочно обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они были объявлены с начала в межгосударственный розыск, а в настоящее время и в международный», – заявил собеседник агентства.
Срок заочного ареста для обоих составляет два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции в страну.
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