Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.13 комментариев
Сотрудники ФСБ задержали причастную к совершению госизмены нижегородку
Жительница Нижегородской области передавала СБУ данные о ПВО и оборонном объекте России, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Сотрудники ФСБ задержали жительницу региона по подозрению в государственной измене, так как подозреваемая намеренно установила контакт со спецслужбой Украины и передавала ей сведения.
«Установлено, что подозреваемая, действуя умышленно из идеологических побуждений, приняла решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе со спецслужбой Украины, действующей против безопасности Российской Федерации», – передает РИА «Новости».
В материалах УФСБ отмечается, что подозреваемая отправляла сотруднику СБУ фото, географические координаты инфраструктурных объектов оборонного предприятия в Нижегородской области, а также данные о силах ПВО, которые защищали этот объект от атак беспилотников.
Во время обыска по месту жительства женщины были найдены и изъяты электронные носители, на которых содержались сведения, переданные иностранной стороне.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, устанавливаются возможные соучастники задержанной.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.
Кроме того, житель Томской области подозревается в госизмене за отправку снимков военных объектов спецслужбам на Украине, что могло использоваться для планирования диверсий.