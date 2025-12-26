Первую исследовательскую станцию смонтировали на синхротроне СКИФ

Первая экспериментальная станция смонтирована на синхротроне СКИФ под Новосибирском

Tекст: Мария Иванова

Оборудование первой исследовательской станции инновационного синхротрона четвертого поколения СКИФ смонтировали под Новосибирском, передает ТАСС.

Проект реализуется на площадке мегасайенс-установки, которая обещает стать самым мощным в мире источником синхротронного излучения такого уровня и первым подобным в России. СКИФ позволит ученым получать сверхточные данные о структуре и свойствах вещества для работы в химии, физике, биологии, геологии, фармацевтике и других отраслях.

Исследовательская станция смонтирована в так называемом хатче – специальной свинцовой «кабинке» для обеспечения радиационной безопасности. Станция расположена в экспериментальном зале, который отделен от тоннеля накопителя биозащитной стеной. По данным пресс-службы, синхротронное излучение будет направляться на станции через системы первичной подготовки и специальные каналы.

На первой установке СКИФ планируют запустить первые эксперименты с использованием синхротронного излучения. По словам представителей ЦКП, универсальное оснащение станции откроет широкий спектр научных задач в различных областях исследований. Кроме того, объект станет площадкой для подготовки специалистов: «Начинающие пользователи, научные сотрудники, студенты и аспиранты смогут освоить базовые синхротронные методики, научиться обращаться с рентгеновской оптикой и экспериментальным оборудованием».

Комплекс также предполагает проведение учебных курсов и семинаров, лабораторных работ, а также реализацию научных программ аспирантами и докторантами. Помимо этого, инфраструктура станции предусмотрена и для других образовательных и научных мероприятий, включая школы и курсы повышения квалификации.

Изначально запуск СКИФ планировался на 2024 год, однако его отлодили. По информации Института катализа СО РАН, в ноябре уровень готовности комплекса уже превысил 95%.

12 декабря сообщалось, что строительство научного мегапроекта СКИФ достигло финальной стадии.

Запуск синхротрона СКИФ запланировали на начало 2026 года.

Линейный ускоритель СКИФ ранее достиг проектных параметров.