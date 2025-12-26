  • Новость часаРоссийские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    0 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    11 комментариев
    26 декабря 2025, 13:51 • Новости дня

    Первую исследовательскую станцию смонтировали на синхротроне СКИФ

    Первая экспериментальная станция смонтирована на синхротроне СКИФ под Новосибирском

    Tекст: Мария Иванова

    Под Новосибирском завершён монтаж первой экспериментальной станции на мегасайенс-объекте СКИФ, чья уникальная платформа обеспечит исследования в химии, биологии и экологии.

    Оборудование первой исследовательской станции инновационного синхротрона четвертого поколения СКИФ смонтировали под Новосибирском, передает ТАСС.

    Проект реализуется на площадке мегасайенс-установки, которая обещает стать самым мощным в мире источником синхротронного излучения такого уровня и первым подобным в России. СКИФ позволит ученым получать сверхточные данные о структуре и свойствах вещества для работы в химии, физике, биологии, геологии, фармацевтике и других отраслях.

    Исследовательская станция смонтирована в так называемом хатче – специальной свинцовой «кабинке» для обеспечения радиационной безопасности. Станция расположена в экспериментальном зале, который отделен от тоннеля накопителя биозащитной стеной. По данным пресс-службы, синхротронное излучение будет направляться на станции через системы первичной подготовки и специальные каналы.

    На первой установке СКИФ планируют запустить первые эксперименты с использованием синхротронного излучения. По словам представителей ЦКП, универсальное оснащение станции откроет широкий спектр научных задач в различных областях исследований. Кроме того, объект станет площадкой для подготовки специалистов: «Начинающие пользователи, научные сотрудники, студенты и аспиранты смогут освоить базовые синхротронные методики, научиться обращаться с рентгеновской оптикой и экспериментальным оборудованием».

    Комплекс также предполагает проведение учебных курсов и семинаров, лабораторных работ, а также реализацию научных программ аспирантами и докторантами. Помимо этого, инфраструктура станции предусмотрена и для других образовательных и научных мероприятий, включая школы и курсы повышения квалификации.

    Изначально запуск СКИФ планировался на 2024 год, однако его отлодили. По информации Института катализа СО РАН, в ноябре уровень готовности комплекса уже превысил 95%.

    12 декабря сообщалось, что строительство научного мегапроекта СКИФ достигло финальной стадии.

    Запуск синхротрона СКИФ запланировали на начало 2026 года.

    Линейный ускоритель СКИФ ранее достиг проектных параметров.

    25 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Умерла народная артистка России Вера Алентова
    Умерла народная артистка России Вера Алентова
    @ Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни, сообщили в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

    «Да, это правда», – заявил источник на вопрос о кончине Алентовой, не уточнив причину смерти, передает ТАСС.

    В официальном заявлении театра отмечается, что «случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», пишет РИА «Новости».

    Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. Она после школы хотела выбрать медицинский путь, поступив в медицинский институт Барнаула, однако увлеклась театром и начала работать в Барнаульском драматическом театре.

    В начале 1960-х годов Алентова переехала в Москву, а в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, обучаясь у Василия Маркова.

    Более 60 лет она выступала на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, где создала множество заметных ролей, в том числе – главную роль в спектакле «Шоколадный солдатик».

    Широкую известность Алентова получила благодаря кинематографу – ее звездной ролью стала главная героиня в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», удостоенном премии «Оскар».

    Напомним, четыре года назад артистка потеряла своего мужа Владимира Меньшова.

    Комментарии (9)
    25 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о главном критерии оценки в конкурсе «Лидеры России. Команда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета подчеркнул важность командной работы в современном мире.

    По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.

    «Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.

    Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    Комментарии (8)
    26 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска перебрасывают значительные силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал Кимаковский, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    Напомним, российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР и Заречное в Запорожской области. До этого ВС РФ освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий. Военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию от подполья, сообщил, что ВСУ стягивают иностранных наемников, в частности из Колумбии, в Харьков, после освобождения Купянска российскими войсками.

    Комментарии (29)
    25 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    Комментарии (13)
    25 декабря 2025, 17:12 • Новости дня
    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках

    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках немедленно

    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Лариса Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей после решения Мосгорсуда, вступившего в силу незамедлительно.

    Московский городской суд обязал певицу Ларису Долину и членов ее семьи выселиться из квартиры в районе Хамовники, передает ТАСС. Заседание состоялось 25 декабря 2025 года, на нем были удовлетворены исковые требования Полины Лурье к Долиной и ее семье о прекращении права пользования квартирой.

    В решении суда, которое было оглашено непосредственно в зале заседаний, говорится: «Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина заявила о готовности освободить занимаемую квартиру в Хамовниках до 30 января. Певица попросила дать ей время на сбор своих личных вещей.

    Долина намеревается взыскать с покупательницы своей квартиры в районе Хамовники Полины Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги.

    Комментарии (43)
    26 декабря 2025, 03:25 • Новости дня
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переход на шестидневную рабочую неделю никаких рисков для здоровья не несет, а наоборот способствует выполнению государственной задачи по подъему уровня экономики, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Как ранее заявлял министра труда и социальной защиты Антон Котяков, с работодателем можно договориться на любой приемлемый для сторон график работы: от четырехдневной до шестидневной рабочей недели.

    При этом несколькими днями ранее Онищенко сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу. Онищенко с мая выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. В октябре он объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников.


    Комментарии (51)
    25 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

    Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан. 

    «Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

    Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

    Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

    Германия предложила так называемый репарационный кредит, связанный с посягательством на российские активы.

    Граждане России с паспортами без чипа с 1 апреля не смогут пересекать границу Польши.

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе, где это сочли политическим сигналом. В Германии, в отличие от Москвы, решили отказаться от украшения общественных пространств в этом году.

    Комментарии (12)
    26 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Китай впервые представил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками
    Китай впервые представил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками
    @ Chinese internet

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай представил новое судно, палуба которого заполнена 60 вертикальными пусковыми установками, а также радарами и системами ближнего боя, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, речь идет о среднем грузовом корабле, который переоборудовали в своеобразный «плавучий арсенал» с использованием контейнерных пусковых установок, радиолокационного оборудования и средств самообороны.

    На палубе установлены как сами контейнеры с вооружением, так и сенсоры, что позволяет быстро превратить коммерческое судно в боевой корабль. В носовой части размещен вращающийся фазированный радар, установленный на специальных контейнерах, а рядом – куполообразная система связи или еще один радар. Для защиты по периметру возле носа закреплена автоматическая артиллерийская установка Type 1130 калибром 30 мм, способная уничтожать подлетающие ракеты и воздушные цели, а чуть ниже видны пусковые установки Type 726 для постановки ложных целей.

    Главная особенность – большое число вертикальных пусковых ячеек, которых всего 60, что составляет две трети от вместимости такого класса кораблей, как американский эсминец Arleigh Burke Flight I или II. Благодаря крупному радару это судно, по оценкам экспертов, может выполнять функцию корабля-пикета и обеспечивать зенитное прикрытие в заданном районе, хотя контейнеры теоретически могут вмещать и другие типы вооружений.

    Снимки судна вызвали вопросы у наблюдателей: насколько реально такое оборудование пригодно для боя и является ли это действующим образцом или просто макетом для фотосессии. В глазах аналитиков конструкция радара выглядит солидной, однако интеграция всех систем для реального боя пока под вопросом, так как неизвестно, имеет ли судно современную боевую информационную систему для комплексного управления всеми средствами.

    Тем не менее эксперты считают логичным развитие такого направления в Китае с учетом его масштабных судостроительных и транспортных возможностей. Они также отмечают, что превращение торговых судов в боевые быстро становится мейнстримом – аналогичные решения активно разрабатывают и в США, что может привести к серьезным изменениям в равновесии сил на морях.

    Ранее китайская государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard планирует начать в 2035 году сооружение крупнейшего в мире атомного контейнеровоза вместимостью 25 тысяч стандартных морских контейнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай освоил Северный морской путь, увеличив количество грузовых перевозок в Арктике.

    Комментарии (14)
    25 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    Задержан главный организатор попытки госпереворота в Грузии
    Задержан главный организатор попытки госпереворота в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр обороны и внутренних дел саакашвилевского режима Бачана Ахалая задержан в четверг Службой госбезопасности Грузии в качестве главного организатора попытки свержения властей 4 октября, в день муниципальных выборов в Грузии, заявил на брифинге первый заместитель руководителя СГБ Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, Ахалая «руководил преступными действиями 4 октября посредством интернет-аппликаций», регулярно связываясь с членами оргкомитета по свержению власти.

    «Ахалая был главным организатором этих действий», – сказал первый заместитель руководителя СГБ.

    Ранее МВД Грузии задержало всех пятерых членов оргкомитета по «мирному свержению власти» 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе, экс-замначальника Генштаба, а также оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, – Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии. Во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    Уже арестовано несколько десятков участников беспорядков 4 октября.

    Ранее Ахалая, один из самых жестоких членов команды экс-президента Михаила Саакашвили, уже отсидел семь с половиной лет за пытки.

    Комментарии (3)
    26 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломат напомнила, что 25 декабря – день боли и скорби для нескольких народов, так как в авиакатастрофе погибли граждане России, Азербайджана и Казахстана, пострадали граждане Киргизии.

    Захарова отметила, что международное расследование обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона сотрудничает с этой структурой, оказывает необходимое содействие. Однако дипломат призывает не забывать главное.

    «Первопричиной катастрофы стали террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», – заявила она на брифинге.

    Захарова указала на то, что Москва рассчитывает на завершение в ближайшее время казахстанской комиссией своего расследования, что позволит сообща закрыть остающиеся вопросы, связанные с трагедией.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых – девять российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL движется к завершению. Крушение самолета AZAL под Актау президент России связал с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Казахстан заявил о сроках публикации отчета по крушению самолета AZAL, кроме того, власти страны сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами.

    Комментарии (4)
    25 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко

    Пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко был найден живым в Москве

    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ранее исчезнувший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко был обнаружен живым в Москве после поисков.

    Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.

    Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.

    Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    Комментарии (5)
    26 декабря 2025, 03:55 • Новости дня
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото подарка, который вручил ей в день рождения президент страны Владимир Путин.

    Захарова в среду отметила день рождения, с которым её поздравил президент России, вручив во время неформального общения в Кремле подарок, который именинница назвала «невероятным».

    На черной лаковой шкатулке в стиле палехской миниатюры изображен Кремль и Георгий Победоносец в центре композиции.

    «Распаковка. Бесценно. Красота. День рождения удался. Спасибо», – такими тегами подписала дипломат фото подарка в Telegram-канале.

    На шкатулке можно увидеть карточку отправителя – Владимир Владимирович Путин и небольшой конверт с именем получателя.

    «Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в день рождения, которыми она поделилась с журналистами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.

    Комментарии (5)
    25 декабря 2025, 22:33 • Новости дня
    Губернатор Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье «крайне тяжелой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ в течение четверга, 25 декабря, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что обстановка в приграничье «крайне тяжелая».

    «К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», –  сказал он РИА «Новости».

    Гладков ранее в этот день сообщал, что при атаке БПЛА в Белгородской области были ранены ребенок и женщина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков предупредил о начале провокаций с сообщениями о минировании в регионе. До этого во вторник губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены.

    Комментарии (2)
    25 декабря 2025, 18:23 • Новости дня
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО

    Захарова объявила о готовности обсудить документ с гарантиями о ненападении на НАТО

    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва готова к обсуждению формы письменного документа, подтверждающего отсутствие у России намерений совершать нападение на страны НАТО.

    Захарова уточнила: «Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международный правовой акт», передает ТАСС.

    По словам дипломата, российская сторона готова рассматривать варианты такого документа и вести переговоры по вопросу его структуры и статуса.

    Захарова подчеркнула, что речь идет именно о серьезном международно-правовом инструменте, а не о декларативном заявлении, поскольку для России важна юридическая прочность подобных обязательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО. Он заявил о готовности закрепить это в юридически обязывающей форме.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.


    Комментарии (22)
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

