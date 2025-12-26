Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Под Новосибирском завершён монтаж первой экспериментальной станции на мегасайенс-объекте СКИФ, чья уникальная платформа обеспечит исследования в химии, биологии и экологии.
Проект реализуется на площадке мегасайенс-установки, которая обещает стать самым мощным в мире источником синхротронного излучения такого уровня и первым подобным в России. СКИФ позволит ученым получать сверхточные данные о структуре и свойствах вещества для работы в химии, физике, биологии, геологии, фармацевтике и других отраслях.
Исследовательская станция смонтирована в так называемом хатче – специальной свинцовой «кабинке» для обеспечения радиационной безопасности. Станция расположена в экспериментальном зале, который отделен от тоннеля накопителя биозащитной стеной. По данным пресс-службы, синхротронное излучение будет направляться на станции через системы первичной подготовки и специальные каналы.
На первой установке СКИФ планируют запустить первые эксперименты с использованием синхротронного излучения. По словам представителей ЦКП, универсальное оснащение станции откроет широкий спектр научных задач в различных областях исследований. Кроме того, объект станет площадкой для подготовки специалистов: «Начинающие пользователи, научные сотрудники, студенты и аспиранты смогут освоить базовые синхротронные методики, научиться обращаться с рентгеновской оптикой и экспериментальным оборудованием».
Комплекс также предполагает проведение учебных курсов и семинаров, лабораторных работ, а также реализацию научных программ аспирантами и докторантами. Помимо этого, инфраструктура станции предусмотрена и для других образовательных и научных мероприятий, включая школы и курсы повышения квалификации.
Изначально запуск СКИФ планировался на 2024 год, однако его отлодили. По информации Института катализа СО РАН, в ноябре уровень готовности комплекса уже превысил 95%.
12 декабря сообщалось, что строительство научного мегапроекта СКИФ достигло финальной стадии.
Запуск синхротрона СКИФ запланировали на начало 2026 года.
Линейный ускоритель СКИФ ранее достиг проектных параметров.