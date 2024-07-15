В России договорились о закупках яблок из Северной Кореи

Россельхознадзор: КНДР начнет поставки яблок на российский рынок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, КНДР заинтересовалась поставками подкарантинной продукции в Россию, на переговорах, прошедших в июне 2024 года, стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части поставок продукции, в частности, яблок, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что в рамках переговоров стороны договорились о возможности начала поставок, теперь яблоки из КНДР могут беспрепятственно поставляться на территорию России.

Россия в августе 2014 года ввела запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

Ранее член правления Польского союза садовников Славомир Лучак заявил, что садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества. Польские садовники потребовали восстановить торговые отношения с Россией.