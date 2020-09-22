Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.

«Могу сказать, что нет (не оправились от продовольственного эмбарго – прим. ВЗГЯЛД). В СМИ много говорят о том, что мы экспортируем яблоки в более чем 100 стран. Но это такие малые количества. (…) Если был продан, например, один контейнер, или два, или десять, то уже считается, что идет экспорт», – сказал Лучак РИА «Новости».

«Действительно, мы продаем свои яблоки во многие страны, но объем очень мал. Если сравнить с тем, какой был объем российского рынка, и тем, что мы высылаем во много стран, то это действительно очень немного в сравнении с тем, что отправлялось в Россию», – отметил он.

Член правления союза садовников пояснил, что фермеры бы с удовольствием вернулись на российский рынок, пока этому препятствует только политика.

«Конечно. Мы бы с удовольствием вернулись на российский рынок. Сейчас кроме традиционного производства фруктов у нас есть очень серьезная отрасль – полностью экологически чистые фрукты. Так что мы имеем очень большой потенциал, мы бы с удовольствием экспортировали в Россию. Если бы политические дела утихли, то мы в состоянии производить и продавать в Россию яблоки очень высокого качества», – сказал Лучак.

Он добавил, что урожай яблок в этом году будет чуть выше прошлогоднего, но значительно ниже объема, который был два года назад.

«Какой у нас урожай, мы окончательно поймем, конечно, когда снимем его с деревьев, но, сравнивая с урожаем 2019 года, можно сказать, что он будет несколько больше, в то же время, наверное, не достигнет даже половины урожая, который мы имели в 2018 году», – сказал Лучак, уточнив, что на урожай повлияли весенние заморозки.

«В марте и апреле и даже в мае у нас были заморозки. В общей сложности было 11 заморозков уже в период вегетации», – отметил эксперт.

Он также пояснил, что между производителем яблок и магазином стоит большое количество посредников, что сильно увеличивает цену фруктов.

«Яблоко худшего качества, которое можно использовать для последующей переработки, фермеры продают по 45 грошей (около 0,12 доллара) за килограмм. Яблоко же очень хорошего качества фермеры продают по 1,5 злотого (0,39 доллара). Но это должны быть действительно яблоко очень хорошего качества», –пояснил он. При этом в варшавских магазинах яблоки продаются по цене в среднем от четырех до шести злотых (от 1,05 до 1,6 доллара) за килограмм.

«К сожалению, у нас очень много посредников по дороге от фермера до прилавка магазина. Мы продаем одной группе, она продает другой группе, та в свою очередь продает торговой платформе, платформа продает супермаркету», – сказал Лучак.

Россия в августе 2014 года ввела запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Запрет на данный момент действует до конца 2020 года, но может быть продлен.

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