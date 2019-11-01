Россиян заподозрили в грусти по польским яблокам

Спустя пять лет после введения Москвой ответных мер на санкции Европейского союза россиянам «стало не хватать яблок», пишет польская Gazeta Wyborcza. Такой вывод польский журналист Вацлав Радзивинович делает из того, что уровень потребления апельсинов в России впервые превысил спрос на яблоки.

В статье, содержание которой приводит ИноТВ, говорится, что ответные санкции России оказались полезным для трех отраслей сельскохозяйственного производства. Так, после 2014 года снизились цены на свинину и птицу, а кроме того на смену импортным помидорам пришли отечественные. Потребление этих продуктов возросло. Также, продолжает польский журналист, намного лучше стали обстоять дела с молоком.

«Очень плохо», по оценке Радзивиновича, дела обстоят с яблоками – «традиционно самым популярным фруктом в России». Теперь же россияне покупают больше апельсинов, чем яблок, констатирует автор публикации. По информации польского издания, в 2013 году граждане России купили 1340 тонн этих цитрусовых по средней цене 59 рублей за килограмм, а яблок – 1665 тыс. тонн по 70 рублей. В прошлом же году – 1295 тыс. тонн апельсинов по 62 рубля и 1206 тыс. тонн яблок по 88 рублей.

«Пробел на рынке» автор статьи объясняет запретом на ввоз польских фруктов, «которых в 2013 году россияне съели 700 тыс. тонн».

При этом издание признает, что в России «море яблок», однако они «любительские», не подходят для длительного хранения и розничные сети отказываются их покупать, так как не хотят сотрудничать с мелкими производителями. Кроме того, указывают в Польше, в нашей стране недостаточно хранилищ.

«Поэтому зимой россияне будут продолжать есть дорогие яблоки, импортируемые в основном из Молдавии, Сербии и Белоруссии, через которую – выдавая себя за белорусские – несмотря на эмбарго, пробираются на Восток фрукты также из Польши», – резюмирует Gazeta Wyborcza.

Напомним, что в апреле Россия запрещала импорт яблок и груш из Белоруссии, подозревая, что под видом белорусской продукции может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции. Запрет был снят конце июля, при этом российские садоводы требовали жесткого контроля качества яблок, ввозимых из Белоруссии. В республике отмечали, что объем ввозимых из Белоруссии в Россию яблок небольшой. Речь идет о 200 тыс. т яблок, «подтвердивших свое белорусское происхождение».

Добавим, что, по прогнозам президента Ассоциации производителей плодов ягод и посадочного материала Игоря Муханина, российские производители смогут полностью обеспечить внутренний рынок яблоками в ближайшие пять лет. Для этого, по оценкам экспертов, надо ввести эмбарго на ввоз импортных яблок осенью, когда на рынке много местных фруктов, а также активно строить фруктохранилища. Муханин сообщал, что в России каждый год закладывается от 11 до 16 тыс. га садов, а обеспеченность хранилищами пока составляет 30-35%.

В свою очередь руководитель коллективного сельхозпредприятия «Светлогорское», являющегося одним из крупных производителей яблок в Краснодарском крае, Игорь Евдокимов подчеркивал, что недостаток яблок на Кубани наблюдается только в апреле и мае, а в остальное время – переизбыток, который особенно заметен осенью.

Газета ВЗГЛЯД писала, как российские садоводы совершили «яблочный прорыв».

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