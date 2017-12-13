Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет - прорыву России в области садоводства.

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии. Причина - подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

Последней каплей, судя по всему, стало недавнее задержание на границе большого количества фур с яблоками и грушами. С 1 по 7 апреля было задержано 36 машин вообще без документов, и еще 66 машин с сертификатами о белорусском происхождении фруктов. Между тем, Россельхознадзор обращает внимание на то, что в прошлом году яблоки и груши у Белоруссии закончились еще в феврале, а в этом году уже апрель, а фрукты продолжают поступать.

«Минск наш друг, партнер и брат, и мы не были бы возмущены, если бы Белоруссия продавала нам свои яблоки и груши, но она занимается незаконным реэкспортом из Польши, Венгрии и т.д. Являясь членом Союзного государства, пользуясь таможенными преференциями, Минск забивает наш рынок санкционной продукцией. Груши в Белоруссии вообще нет, а яблоки свои у них закончились еще два месяца назад», – поддерживает запрет президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.

Интересно, что в 2014-2015 годах Белоруссия была основным каналом поступления контрабанды яблок на российский рынок. Но сегодня поставки сократились в 11 раз по сравнению с 2015 годом, отмечает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

В последние два года Белоруссия поставляет в Россию порядка 40-50 тыс. тонн яблок ежегодно. Но она уже не является главным поставщиком. По данным ФТС, в прошлом году импорт яблок составил 850 тыс. тонн и это на 130 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. На первое место вышла Молдавия, которая поставила почти треть импортных яблок – порядка 250 тыс. тонн. Второй по величине поставщик – Китай (130 тыс. тонн), на третьем месте – Сербия (125 тыс. тонн). А Белоруссия оказалась только на седьмом. Зато по груше Белоруссия оказалась на втором месте, уступив только Аргентине. По данным ФТС, всего в Россию было ввезено 270 тыс. тонн груш, и четверть – порядка 70 тыс. тонн – пришлось на поставки из Белоруссии.

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«Груша, скорее всего, идет бельгийская, итальянская, голландская. Польша по грушам не самый крупный производитель, а вот по яблокам – крупный. Там 4 млн тонн собрано в прошлом году. Поляки, конечно, стремятся зайти на наш рынок через всех – и через Сербию, и через Молдавию, и через Белоруссию. Все это незаконный реэкспорт», – уверен президент Ассоциации садоводов России.

Белоруссия с точки зрения логистики – один из самых быстрых и удобных посредников для поставки продукции из Европы. Однако более пристальное внимание к фурам, идущим из этой страны переориентировали часть продукции на другие страны.

Муханин уверен, что этот запрет «вообще ни на что не повлияет». «Возможно, что яблоки с задержкой в неделю пойдут теперь через Молдавию, или через Сербию, или найдут новую дорогу», – говорит он.

Прошлый год оказался к тому же крайне урожайным для яблок. Яблок народилось так много, что в той же Польше их оставляли гнить на полях – затраты на сбор были выше, чем потенциал их реализации. Такой «яблочный» год сбил цены на рынке, в том числе и в России.

«Импортные яблоки дешевле, потому что в Европе большая поддержка. Там 40 евроцентов дают только за то, что один килограмм ушел на экспорт. Плюс субсидируют все затраты на 50%, у нас такого нет. Во-вторых, в Европе очень развито фермерство. Мы выращиваем 1 млн тонн яблок, а Польша – 4 млн тонн. Там еще в 80-х годах прошлого века выращивали миллионы тонн, а у нас было только 30-40 тыс. тонн. Мы только-только набираем обороты. Кроме того, с торговыми сетями они работают больше 20 лет, а мы только с 2014 года начали работать», – говорит Игорь Муханин.

Наплыв импорта в итоге приводит к тому, что российские производители не могут продать свои яблоки. «Тысячи тонн лежат. А куда их девать, если кругом все набито субсидированными молдавскими и польскими яблоками?», – переживает эксперт.

«Несмотря на ежегодное увеличение площади засадки садов, доля зарубежных яблок на полке сегодня все еще высока. По нашим оценкам, она составляет от 70% до 90%. Текущий объем рынка яблок оценивается в среднем в 2,5 млн тонн, а его потенциальная емкость – в 3 млн тонн к 2020 году. Но сегодня мы производим более 700 тыс. тонн, остальное – импортируем», – говорит Востриков.

«Надо поддержать отечественного производителя. Государство миллиарды деньги вкладывает в развитие садоводства. Мы ежегодно закладываем по 15 тыс. га интенсивных садов, нам дают субсидии и на орошение, и на питомники, и тут же пускают наших конкурентов», – считает Игорь Муханин.

«Мы выступаем за закрытие российского рынка для импортных яблок с сентября по конец февраля. Это поможет сотням наших средних производителей, у которых, в отличие от крупных игроков, нет нормальных холодильников. Им надо распродавать яблоки осенью и зимой, так как хранить негде. А вот с марта, пожалуйста, пусть импортные яблоки приходят. Но с налогами, чтобы не все так было хорошо», – считает собеседник.

По его мнению, российские садоводы уже совершили настоящий прорыв. Ведь что было до 2014 года? Россия выращивали всего 500 тыс. тонн яблок, причем половина – это было техническое яблоко для переработки. «До введения эмбарго импортировали 1,5 млн тонн яблок, пару лет назад было уже 1,2 млн тонн, а сейчас импорт упадет до 650 тыс. тонн. То есть в два раза сократили импорт», – говорит Муханин. При этом, производство собственных яблок, по его словам, выросло до 1 млн тонн. «Мы растем каждый год на сотни тысяч тонн по яблокам. Зима в этом году прекрасная, весна ранняя, поэтому, скорее всего, соберем уже 1,150 -1,200 млн тонн», – прогнозирует он.

Муханин уверен,

если поддержать отечественных садоводов, то Россия сможет полностью импортозаместиться по яблокам через 5-6 лет.

«Мы каждый год сажаем по 15 тыс. га, и нам надо еще посадить 60 тыс. га садов. Мы сделали революцию в садоводстве, и теперь только надо наращивать объемы. Ведь новые сады – это новые сорта, которые востребованы в торговых сетях. Раньше был колхозный рынок, а теперь торговые сети, у которых совершенно другие потребности и требования к яблокам», – заключает собеседник.

Однако Востриков замечает, что импорт по-прежнему высок (850 тыс. тонн). Есть ряд факторов, которые мешают его снижению. Так, в России отмечается низкий уровень развития и применения технологий от закладки сада до сбора урожая, она отстает от общемировых показателей урожайности в два раза, не хватает качественных саженцев отечественного производства и современных хранилищ. В итоге Россия по-прежнему остается крупнейшим в мире импортером как яблок, так и груш.

Что касается груши, то объемы как собственного производства, так и импорта небольшие. Заместить импортную грушу, как и абрикос, России намного тяжелей. Дело в то, что те виды груш, которые выращиваются в России, сильно подвержены болезням. Покупка импортных саженцев проблемы не решает, так как они не выдерживают наши зимы, и просто погибают. Чтобы импортозаместиться по груше, для начала предстоит пройти долгую и дорогую селекционную работу.