Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Взгляд
10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
Разделы

Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
Перейти а раздел…

В чем сложность подсчета украинского ущерба Крыму

Владычество «незалежной» Украины оставило крымчанам повсеместную разрухуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Мы еще не знаем точной суммы ущерба, причиненного Украиной Крыму. По моей оценке, это больше 1 трлн рублей», – сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. Он возглавил рабочую группу, которая и должна определить сумму претензий к Киеву за развал и разорение, царившие на полуострове все 23 года украинского руководства. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Россия будет прирастать Арктикой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – Sagittarius A*. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
      Подробности...

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:ПАСЕ приняла резолюцию с угрозами в адрес России
            США назвали условия продления ДСНВСмогут ли русские сохранить свою идентичность на УкраинеПочему в Кремле призывают запретить дельфинарии?В ГИБДД предложили в разы увеличить штрафы за превышение скорости
            Опубликован чек компании Кокорина и Мамаева из «Кофемании»Как Россия отталкивает желающих к нам переехатьВ РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дырыРоссия обвинила Эстонию в «недружественном акте»
            Украинского журналиста наказали за нападение на СкабеевуОпубликовано видео «поражения» F-22 в воздушном боюСША назвали одновременное использование Турцией С-400 и F-35 «технически невозможным»Киев назвал Репина и Чайковского украинцами

            бывший олигарх


            Ходорковский нервно отреагировал на публикацию в газете ВЗГЛЯД

            «не добились успеха»


            США признали поражение в борьбе против «Северного потока – 2»

            безопасный вариант


            Для транспортировки российского газа предложено привлечь АПЛ

            Видео

            покушение на убийство


            В МВД прокомментировали инцидент с намеренно сбившим курсанта МЧС водителем

            «Решающий выбор»


            Кремль отреагировал на предвыборные плакаты с Путиным на Украине

            прекращение транзита


            Чем грозит Украине первая зима без российского газа

            лидерство в машиностроении


            Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

            викторина


            О чём шутили правители России?

            Клоуна в президенты


            Глеб Простаков: Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Американское лицемерие


            Дмитрий Дробницкий: Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Ходорковский угрожает


            Андрей Бабицкий: Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            на ваш взгляд


            За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?

            Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

            Российские садоводы страдают от импорта   10 апреля 2019, 21:55
            Фото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
            Текст: Ольга Самофалова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет - прорыву России в области садоводства.

            Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии. Причина - подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

            Последней каплей, судя по всему, стало недавнее задержание на границе большого количества фур с яблоками и грушами. С 1 по 7 апреля было задержано 36 машин вообще без документов, и еще 66 машин с сертификатами о белорусском происхождении фруктов. Между тем, Россельхознадзор обращает внимание на то, что в прошлом году яблоки и груши у Белоруссии закончились еще в феврале, а в этом году уже апрель, а фрукты продолжают поступать.

            «Минск наш друг, партнер и брат, и мы не были бы возмущены, если бы Белоруссия продавала нам свои яблоки и груши, но она занимается незаконным реэкспортом из Польши, Венгрии и т.д. Являясь членом Союзного государства, пользуясь таможенными преференциями, Минск забивает наш рынок санкционной продукцией. Груши в Белоруссии вообще нет, а яблоки свои у них закончились еще два месяца назад», – поддерживает запрет президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.

            Интересно, что в 2014-2015 годах Белоруссия была основным каналом поступления контрабанды яблок на российский рынок. Но сегодня поставки сократились в 11 раз по сравнению с 2015 годом, отмечает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

            В последние два года Белоруссия поставляет в Россию порядка 40-50 тыс. тонн яблок ежегодно. Но она уже не является главным поставщиком. По данным ФТС, в прошлом году импорт яблок составил 850 тыс. тонн и это на 130 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. На первое место вышла Молдавия, которая поставила почти треть импортных яблок – порядка 250 тыс. тонн. Второй по величине поставщик – Китай (130 тыс. тонн), на третьем месте – Сербия (125 тыс. тонн). А Белоруссия оказалась только на седьмом. Зато по груше Белоруссия оказалась на втором месте, уступив только Аргентине. По данным ФТС, всего в Россию было ввезено 270 тыс. тонн груш, и четверть – порядка 70 тыс. тонн – пришлось на поставки из Белоруссии.

            «Груша, скорее всего, идет бельгийская, итальянская, голландская. Польша по грушам не самый крупный производитель, а вот по яблокам – крупный. Там 4 млн тонн собрано в прошлом году. Поляки, конечно, стремятся зайти на наш рынок через всех – и через Сербию,  и через Молдавию, и через Белоруссию. Все это незаконный реэкспорт», – уверен президент Ассоциации садоводов России.

            Белоруссия с точки зрения логистики – один из самых быстрых и удобных посредников для поставки продукции из Европы. Однако более пристальное внимание к фурам, идущим из этой страны переориентировали часть продукции на другие страны.

            Муханин уверен, что этот запрет «вообще ни на что не повлияет». «Возможно, что яблоки с задержкой в неделю пойдут теперь через Молдавию, или через Сербию, или найдут новую дорогу», – говорит он.

            Прошлый год оказался к тому же крайне урожайным для яблок. Яблок народилось так много, что в той же Польше их оставляли гнить на полях – затраты на сбор были выше, чем потенциал их реализации. Такой «яблочный» год сбил цены на рынке, в том числе и в России. 

            «Импортные яблоки дешевле, потому что в Европе большая поддержка. Там 40 евроцентов дают только за то, что один килограмм ушел на экспорт. Плюс субсидируют все затраты на 50%, у нас такого нет. Во-вторых, в Европе очень развито фермерство. Мы выращиваем 1 млн тонн яблок, а Польша – 4 млн тонн. Там еще в 80-х годах прошлого века выращивали миллионы тонн, а у нас было только 30-40 тыс. тонн. Мы только-только набираем обороты. Кроме того, с торговыми сетями они работают больше 20 лет, а мы только с 2014 года начали работать», – говорит Игорь Муханин.

            Наплыв импорта в итоге приводит к тому, что российские производители не могут продать свои яблоки. «Тысячи тонн лежат. А куда их девать, если кругом все набито субсидированными молдавскими и польскими яблоками?», – переживает эксперт.

            «Несмотря на ежегодное увеличение площади засадки садов, доля зарубежных яблок на полке сегодня все еще высока. По нашим оценкам, она составляет от 70% до 90%. Текущий объем рынка яблок оценивается в среднем в 2,5 млн тонн, а его потенциальная емкость – в 3 млн тонн к 2020 году. Но сегодня мы производим более 700 тыс. тонн, остальное – импортируем», – говорит Востриков.

            «Надо поддержать отечественного производителя. Государство миллиарды деньги вкладывает в развитие садоводства. Мы ежегодно закладываем по 15 тыс. га интенсивных садов, нам дают субсидии и на орошение, и на питомники, и тут же пускают наших конкурентов», – считает Игорь Муханин.

            «Мы выступаем за закрытие российского рынка для импортных яблок с сентября по конец февраля. Это поможет сотням наших средних производителей, у которых, в отличие от крупных игроков, нет нормальных холодильников. Им надо распродавать яблоки осенью и зимой, так как хранить негде. А вот с марта, пожалуйста, пусть импортные яблоки приходят. Но с налогами, чтобы не все так было хорошо», – считает собеседник.

            По его мнению, российские садоводы уже совершили настоящий прорыв. Ведь что было до 2014 года? Россия выращивали всего 500 тыс. тонн яблок, причем половина – это было техническое яблоко для переработки. «До введения эмбарго импортировали 1,5 млн тонн яблок, пару лет назад было уже 1,2 млн тонн, а сейчас импорт упадет до 650 тыс. тонн. То есть в два раза сократили импорт», – говорит Муханин. При этом, производство собственных яблок, по его словам, выросло до 1 млн тонн. «Мы растем каждый год на сотни тысяч тонн по яблокам. Зима в этом году прекрасная, весна ранняя, поэтому, скорее всего, соберем уже 1,150 -1,200 млн тонн», – прогнозирует он.

            Муханин уверен,

            если поддержать отечественных садоводов, то Россия сможет полностью импортозаместиться по яблокам через 5-6 лет.

            «Мы каждый год сажаем по 15 тыс. га, и нам надо еще посадить 60 тыс. га садов. Мы сделали революцию в садоводстве, и теперь только надо наращивать объемы. Ведь новые сады – это новые сорта, которые востребованы в торговых сетях. Раньше был колхозный рынок, а теперь торговые сети, у которых совершенно другие потребности и требования к яблокам», – заключает собеседник.

            Однако Востриков замечает, что импорт по-прежнему высок (850 тыс. тонн). Есть ряд факторов, которые мешают его снижению. Так, в России отмечается низкий уровень развития и применения технологий от закладки сада до сбора урожая, она отстает от общемировых показателей урожайности в два раза, не хватает качественных саженцев отечественного производства и современных хранилищ. В итоге Россия по-прежнему остается крупнейшим в мире импортером как яблок, так и груш. 

            Что касается груши, то объемы как собственного производства, так и импорта небольшие. Заместить импортную грушу, как и абрикос, России намного тяжелей. Дело в то, что те виды груш, которые выращиваются в России, сильно подвержены болезням. Покупка импортных саженцев проблемы не решает, так как они не выдерживают наши зимы, и просто погибают. Чтобы импортозаместиться по груше, для начала предстоит пройти долгую и дорогую селекционную работу.



             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............