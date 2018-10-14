Лукашенко запретил россиянам «кормить» его республику

Александр Лукашенко назвал чепухой заявления, что Россия «кормит» Белоруссию, а за время независимости «отвалила» ей 100 млрд долларов. Эта цифра и в самом деле не верна: за почти 30 лет Россия вложила в белорусскую экономику прямо и косвенно гораздо больше. Как именно Москва помогает Минску и почему это именно помощь, а не взаимовыгодное сотрудничество?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласен с мнением, что Россия «кормит» республику. По его словам, он очень часто слышит соответствующие заявления даже от сторонников союза двух стран. Так, отметил Лукашенко, некоторые подсчитали, что за время независимости Белоруссии якобы «отвалили» 100 млрд долларов.

«Я, когда это читаю, думаю, что если бы 100 млрд долларов, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха», – сказал Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ.

Москва поддерживает Минск кредитами, однако ставка по ним намного больше, чем ставка МВФ, добавил он.

Лукашенко, конечно, не преминул пожурить российское руководство за нарушение Россией «духа и буквы» ранее принятых решений об интеграции двух стран. «Например, в сфере определения цен на газ», – сказал он.

А в ответ на «атаку» на белорусские товары на российском рынке Минск намерен диверсифицировать рынки сбыта, почти угрожает Лукашенко.

Наконец, белорусский батька заявил, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет инкорпорировать республику в состав России. «Нам говорят – маневр (компенсация за налоговый маневр – прим. ВЗГЛЯД) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят: мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», – рассказал Лукашенко. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», – рассказал свое видение глава Белоруссии.

Откуда же взялась оценка в 100 млрд долларов и справедлива ли она?

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«Реакцию Лукашенко можно понять лишь отчасти – он защищает честь своей страны, но откуда он взял эту фразу? В официальных заявлениях ее нет, а вот в СМИ такое мнение действительно встречается. Думающие люди такой вывод делают сами. Россия продолжает давать кредиты Белоруссии, причем за символические проценты. Россия же таких кредитов у Белоруссии не берет», – говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Россия ежегодно дает кредиты Белоруссии. Если в 2000-х это были суммы на 50–200 млн долларов, то в конце 2000-х это уже были миллиарды. В 2009 году, например, Россия выдала Минску кредит на 1,3 млрд долларов, в 2011 году – 2,8 млрд долларов. И политика кредитования продолжается как напрямую из России, так и по линии ЕврАЗэС. Например, Минск планировал в 2019 году взять очередной госкредит у России на 1 млрд долларов, отчасти для рефинансирования старого кредита.

На самом деле цифра в 100 млрд долларов больше для красоты. В реальности речь идет о куда более высокой цифре масштабной поддержки Россией белорусской экономики на протяжении многих лет как через кредиты, так и непрямыми способами.

МВФ еще в 2016 году оценил эту поддержку в 106 млрд долларов, и не за весь период независимости, а только с 2005 по 2015 годы, то есть только за 11 лет. Каждый год Белоруссия так или иначе получала от России почти 10 млрд долларов. Грубо говоря, за 27 лет независимости Белоруссии речь может идти о сумме поддержки в два, а то и в три раза большей.

Одна из форм поддержки белорусской экономики – это беспошлинные поставки российской нефти соседу. Минск покупает баррель российской нефти дешевле, чем он стоит на рынке. Например, с января по июль этого года покупали Urals на 18 долларов дешевле рыночной цены. Затем белорусы перерабатывают дешевое сырье на своих НПЗ и перепродают в виде нефтепродуктов уже по рыночным ценам. Прибыль белорусы кладут себе в карман.

Россия обеспечивает белорусские НПЗ дешевым сырьем, при этом сама на этом не зарабатывает дополнительную прибыль. Это не что иное, как скрытый механизм субсидирования белорусской экономики.

Белоруссия к тому же получает еще и готовые российские нефтепродукты по низким ценам, а потом большую их часть просто перепродает на экспорт по рыночным ценам. Понятно, что Россия могла самостоятельно справиться с экспортом без посредничества белорусов и класть прибыль себе в карман. Однако предпочитает помогать белорусской экономике. Изначально, правда, цель была – помочь нефтехимическим предприятиям Белоруссии: российские нефтепродукты предназначались именно им. Однако белорусы не стесняются закупать в разы больше для простой перепродажи. И когда их наглость зашкаливает, России приходится перекрывать такое безобразие. Например, с ноября 2018 года и до конца 2019 года Россия не будет поставлять бензин, дизель и мазут в Белоруссию, именно по этой причине. Россия уже поставила 2,1 млн тонн нефтепродуктов, тогда как нефтехимической продукции Белоруссии нужно всего 0,5 млн тонн в год. Все остальное – чистая выгода соседа.

Еще одна скрытая форма субсидирования придумана буквально в прошлом году. Это так называемая растаможка 6 млн тонн российской нефти. Это компромиссная договоренность в рамках прошлогоднего спора по газовой цене. Фактически Минск закупает у России из плановых 24 млн тонн только 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн «перетамаживаются». Эти 6 млн тонн российской нефти идут транзитом через Белоруссию по трубопроводу «Дружба», не меняя права собственности. Российские компании продают ее на экспорт и платят экспортные пошлины в российский бюджет. Но, согласно договоренностям, Россия возвращает эти деньги в белорусский бюджет. В Минфине РФ оценили объем этой субсидии за «перетаможку» примерно в 2 млрд долларов в год.

Теперь Минск выбивает от Москвы еще одну схему субсидирования – требует компенсировать потери белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтянке России. Потенциальные потери в самой Белоруссии оценили в 10 млрд долларов за 10 лет.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее говорил, власти России в случае положительного решения компенсируют Белоруссии потери от налогового маневра путем межбюджетного трансферта.

Кроме того, Белоруссия получает российский газ по самой низкой цене на просторах СНГ – 130 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: европейцы получают в этом году российский газ в среднем по 250 долларов за тысячу кубометров.

Безусловно, это еще один вид поддержки белорусской экономики, в том числе белорусской промышленности, которая получает конкурентное преимущество. Однако Лукашенко все равно считает, что с белорусов дерут три шкуры за российский газ. Потому что он сравнивает с ценами на него в России.

Действительно, дешевле, чем белорусам, российский газ достается только самим россиянам. Лукашенко неоднократно говорил, что хочет покупать российский газ по цене в соседней с Белоруссией Смоленской области – 70 долларов за тысячу кубометров.

Если бы для Белоруссии действовала рыночная цена на газ, то она была бы под 200 долларов, а не 127 и 129 долларов на 2018 и 2019 гг. соответственно, парировал Владимир Путин.

«Белоруссия уже почти 30 лет просит Россию продавать ей нефть и газ по сниженным ценам, и Россия обычно идет на уступки. Причем поставки идут в беспошлинном режиме, поскольку Россия и Белоруссия входят в ЕАЭС, что позволяет Белоруссии экономить миллиарды долларов», – заключает Касьянова.

И, конечно, в сфере торговли Белоруссия и Россия очень тесно связаны друг с другом. Россия – основной торговый партнер соседа: 39% белорусского экспорта идет в Россию, и 59% белорусского импорта идет из России. Мало кому Россия так легко открывает свой рынок, даже в ущерб собственным производителям. Сколько раз российские молочники, например, жаловались на белорусов, которые своим демпингом, в том числе за счет использования дешевого сырья, выбивают у них почву из-под ног на собственном же российском рынке?

Более того, главным бенефициаром геополитического конфликта России с Европой и Украиной является Белоруссия. Россия вводит эмбарго на европейские продукты, белорусы тут же организовывают незамысловатый бизнес по перепродаже европейских продуктов под видом белорусских на российском рынке. Начиная от польских яблок и заканчивая креветками. Превращение Белоруссии, не имеющей выхода в море, в «крупную рыболовную страну» – ярчайший пример. Или, например, от запрета Украиной полетов в Россию в выигрыше остались только белорусские авиакомпании. И таких примеров можно приводить много.

На ваш взгляд Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство? Да

Нет



Бесспорно, России тоже выгодно партнерство с Белоруссией. Но в большей степени, конечно, в политическом плане. Прежде всего Москва надеется на политическую лояльность и поддержку. Потому что даже прекращение торговли с белорусами Россия заметит не сильно, а многие отечественные предприятия даже вздохнут с облегчением. Тогда как Белоруссия без российского рынка сбыта и той явной и скрытой поддержки не выживет.

«Если бы не было всех этих преференций, которые дает Россия, то Белоруссии пришлось бы тяжело. Учитывая сильный консерватизм администрации действующего президента, ее нежелание совершать структурные экономические реформы, а также напряженные отношения с ЕС, нагрузка на население только бы выросла. Это могло бы легко привести страну к масштабному недовольству в массах или же просто к обнищанию белорусов. В России это понимают и всеми силами поддерживают дружественный народ, чтобы избежать эксцессов, подобных украинским. Для Белоруссии такая отеческая поддержка выглядит, возможно, унизительно, но это правда жизни», – заключает Тамара Касьянова.