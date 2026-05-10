На Украине мужчина устроил стрельбу по сорвавшим сирень детям
Житель города Черкассы на Украине открыл огонь по детям, которые срывали сирень у его частного дома, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк.
Вовк уточнила изданию «Общественное» , что инцидент произошёл 9 мая. По ее словам, сначала между мужчиной и детьми возник конфликт из-за сорванной сирени. Мужчина попытался догнать детей, а затем вышел из дома с пистолетом и начал стрелять в их сторону, передает ТАСС.
В результате происшествия никто из детей не пострадал. В данный момент полиция занимается установлением личности стрелявшего и выясняет обстоятельства случившегося.
