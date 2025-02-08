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    8 февраля 2025, 15:20 • Общество

    Освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР

    Освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская армия освободила город Дзержинск (Торецк), который ВСУ превратили в укрепрайон. Теперь появился проход в северную часть ДНР, где находится мощная агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. По мнению экспертов, ВСУ лишились возможности проводить наступательные операции, а каждое их новое отступление происходит с большими потерями. Как освобождение Дзержинска повлияет на продвижение российских войск?

    Российские войска накануне освободили город Дзержинск, расположенный в 30 километрах к северу от Донецка и в семи километрах от Горловки. В операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр». По данным Минобороны, украинская армия в ходе боевых действий за Дзержинск потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

    «Как и многие другие крупные города Донбасса киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку», – говорится в сообщении Минобороны.

    По данным источника РИА «Новости» в силовых структурах, ВСУ перед отходом из Дзержинска массово минировали объекты гражданской инфраструктуры и дороги с помощью дронов. На первых видео из освобожденного города видно, что по периметру Дзержинск окружен терриконами (насыпями), на которых ВСУ выстроили оборонительные укрепления.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Дзержинск вновь стал русским городом «во всех смыслах». «Теперь ни у кого не будет никакой путаницы – Торецк это или Дзержинск. Мы смело можем говорить, что Дзержинск снова русский во всех смыслах город», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

    При освобождении Дзержинска общее продвижение Вооруженных сил России в глубину обороны противника превысило 13 километров. Освобождены 11 населенных пунктов Торецкой агломерации (городской общины) и 139 кв. километров территории. А общая площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 кв. километров, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.

    Позиционные бои на линии фронта между Горловкой и Дзержинском велись с началом СВО. Но затем этот отрезок фронта дольше других оставался неподвижным. Однако в июне 2024 года российские войска начали наступление на город. Операция сопровождалась массированными ударами авиации и артиллерии. Одновременно бронегруппы штурмовали сразу несколько участков, что позволило резко продвинуться на два километра в сторону Дзержинска и населенному пункту Новгородское (Нью-Йорк).

    Уже во второй половине месяца были освобождены расположенные в этом районе села Шумы и Ленинское. А ближе к концу августа российская армия начала штурм Дзержинска с трех направлений.

    В экспертной среде говорят, что операция по освобождению Дзержинска схожа с действиями российских войск во время боев за Авдеевку. Взятие этого города позволяет ослабить удары противника по жилым кварталам Горловки и получить проход в северную часть ДНР, потому что это был последний важный форпост на пути к укрепрайону ВСУ в Константиновке.

    «Дзержинск по факту является воротами в северную часть ДНР, которую до сих пор контролирует Киев. Там находится мощная агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, с которого начиналось русское сопротивление в Донбассе», – отмечает Александр Коц, военкор газеты «Комсомольская правда».

    «Понятно, что мы не будем штурмовать всю эту линию городов через Дзержинск, но именно этот город – ключевая точка с юго-востока. С востока воротами для нас будет Часов Яр, который тоже близок к освобождению,

    – продолжил собеседник. – А с запада эту агломерацию городов будет замыкать группировка «Центр», но после того, как будет окончена операция по освобождению Красноармейска (Покровска)».

    Вместе с Дзержинском освобождены и его окрестности – огромные лесные массивы и сеть дорог, укрепрайоны и высоты. «В последние месяцы из этого района ВСУ терроризировали дронами город Горловку, сообщения от атаках приходили каждый день, атакам подвергался гражданский транспорт», – отметил спикер.

    По его словам, дальнобойные гаубицы и системы HIMARS все равно смогут добивать до Горловки после освобождения Дзержинска, но «сейчас у противника наблюдается дефицит снарядов и боеприпасов под эти средства поражения». «Однако Горловка точно вздохнет немного свободнее», – подчеркнул Коц.

    Взятие Дзержинска подтвердило успех российской тактики. «Только с февраля прошлого года в ДНР были освобождены Авдеевка, Новогродовка, Угледар, Селидово, Красногоровка, Украинск, Горняк, Курахово, Великая Новоселка. А деревни и села я даже не считаю. Поэтому психологический эффект от освобождения Дзержинска тоже есть», – пояснил военкор.

    У ВСУ, добавил военкор, больше нет сил проводить наступательные операции. «ВСУ сами признают, что у России сейчас преимущество в живой силе и в средствах поражения. Да, с FPV-дронами у противника все хорошо, но в конечном итоге все решает пехота, а инициатива продвижения по земле сейчас у российской армии», – подчеркнул собеседник.

    В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что операция по освобождению Дзержинска была разбита на несколько этапов, потому что «противник старался превратить этот населенный пункт в сплошной укрепрайон, создавая дополнительные проходы между домами и укрепляя подвалы бетоном».

    «ВСУ держали в Дзержинске элитные подразделения, своих головорезов, но, несмотря на это, противник потерял 26 тыс. боевиков и сдал город,

    – напомнил военный эксперт. – ВСУ лишаются одной из точек, построенной по линии обороны Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск».

    После освобождения Дзержинска усугубится и без того непростое положение ВСУ в Часовом Яре.

    «Часов Яр находится на возвышенности, что затрудняет его штурм. Но в случае захода в тыл часовоярскому гарнизону противнику придется выбирать: отступать в сторону Константиновки, либо свариться в котле. А если наступление российских войск продолжится, то дальше там находится Константиновка, Краматорск и Славянск. Группировка ВСУ в Северске может оказаться в полном окружении», – рассуждает эксперт.

    Украина также теряет контроль над шахтой «Торецкая» по добыче каменного угля. Это наносит удар по сталелитейной промышленности, для которой необходим коксующийся уголь.

    По мнению Леонкова, освобождение Дзержинска не менее важно и с психологической точки зрения. Именно поэтому в «Википедии» появились свежие правки с занижением данных о численности местных жителей – якобы в этом «мелком населенном пункте» проживает 170 человек. Но если к 2001 году население агломерации опустилось до численности 86 тыс. человек, то к началу конфликта сократилось до 35 тысяч в самом Дзержинске и до 73 тысяч в агломерации.

    «Дзержинск и ранее освобожденная Авдеевка – одного поля ягоды. Там создавались укрепрайоны, которые позволяли пересиживать атаки нашей авиации. Но как только тылы закрываются, все сдаются. Тактика ВСУ не меняется, то есть держаться еще могут, а вот отступать из населенных пунктов без существенных потерь не получается», – добавил собеседник.

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