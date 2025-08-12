  • Новость часаРоссийские войска перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    12 августа 2025, 08:33 • Новости дня

    Российские войска перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР

    Российские войска перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные перекрыли движение по трассе между Красноармейском и Добропольем, изолировав украинскую группировку в этом районе Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в российских силовых структурах.

    Трасса, соединяющая Красноармейск и Доброполье в ДНР, была перерезана российскими военными, передает ТАСС.

    Источник в силовых структурах добавил, что группировка ВСУ, находящаяся в городе, оказалась в огневом мешке, и это существенно осложняет ее положение и снабжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в городе Красноармейск. Украинские военные заминировали главный вентиляционный ствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Дронщики российского спецназа вынудили украинские силы бежать из-под Красноармейска.

    11 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    11 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Луначарского в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и сводной бригады МВД Украины около Димитрова, Доброполья, Родинского, Удачного, Артемовки, Красноармейска, Гродовки в ДНР, Новопавловки и Филии в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 410 военнослужащих, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Степного, Андреевки, Варачино, Перше Травни, Пролетарского и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Синельниково, Новой Казачьей, Хатнем, Крейдянкой и Меловым в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Чернещины, Купянска, Петровского, Боровского, Андреевки в Харьковской области и Шандриголово в ДНР.

    При этом потери противника составили до 225 военнослужащих, две американские бронемашины MaxxPro и британскую Snatch, а также два артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, станция радиоэлектронной разведки «Пластун», четыре израильские РЛС RADA RPS-42 и пять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Малотарановки, Федоровки, Святогорска, Северска, Миньковки, Васюковки, Червоного, Звановки и Клебан-Быка в ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Зеленого Гая, Александрограда в ДНР, Сосновки, Великомихайловки, Тихого, Вороного в Днепропетровской области, Ольговского и Полтавки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 255 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны и теробороны около Приморского, Магдалиновки, Орехова, Новоданиловки в Запорожской области, Никольского, Казацкого и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

    Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    12 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    В Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи

    Приходько: ВСУ атаковали Горловку, два медика скорой погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по Горловке поврежден автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения.

    Два работника скорой помощи погибли после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку в ДНР. По словам главы города Ивана Приходько, это случилось из-за вооруженной агрессии украинской стороны.

    «В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», – написал Приходько в Telegram-канале.

    Позже он уточнил, что после атаки водитель скорой находится в тяжелом состоянии. Также получивший ранения сотрудник скорой доставлен в больницу. Автомобиль скорой помощи серьезно поврежден в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области в результате атаки дронов погиб один человек и еще двое получили ранения. В Тульской области при атаке беспилотников погибли двое, еще трое были доставлены в больницу с травмами. Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    11 августа 2025, 10:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о семи сбитых за утро беспилотниках на подлете к Москве
    Собянин сообщил о семи сбитых за утро беспилотниках на подлете к Москве
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО сбили семь дронов за утро, пытавшихся атаковать российскую столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Еще два беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к Москве, сообщается в Telegram-канале Собянина. Таким образом, за утро было сбито уже семь дронов, летевших на Москву.

    В сообщении отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб для устранения последствий и обеспечения безопасности.

    Ранее силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника на подлете к Москве. Пятый за день беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать столицу, был нейтрализован.

    За ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских дрона, включая два БПЛА над Московским регионом.

    11 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Военные ВСУ объяснили переход на сторону ВС России желанием защитить Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие военнослужащие ВСУ, по их словам, теперь служат в составе российской армии, объясняя этот шаг стремлением защищать украинский народ и Конституцию страны, заявил организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе.

    Бывшие украинские военные переходят на службу в российскую армию, чтобы, по их словам, защищать украинский народ и государство, передает ТАСС. Данную информацию передал организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе после общения с военнослужащими.

    Он отметил, что встретился с бывшими бойцами ВСУ, которые теперь воюют на стороне России. По словам Какькионе, те заявили, что таким способом они защищают и свою страну, и Конституцию Украины, а также украинский народ. Такой подход оказался для европейских гостей новым, но они подчеркнули, что военные «должны защищать».

    Ранее активисты «Каравана антифашистов» из Италии, Германии и Франции посетили Мелитополь: они возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище, исполнили песни «День Победы» и «Катюша», а также передали гуманитарную помощь местной школе-интернату «Гармония». До этого делегация посещала Мариуполь, причем нынешний визит стал уже четвертым по счету.

    Силовики сообщили, что количество украинских военных, которые оказались в плену и хотят остаться в России, заметно увеличилось.

    Пленный военнослужащий ВСУ Илья Кукарин совершил побег из воинской части, чтобы добровольно сдаться российским военным и попросить военно-политическое убежище.

    12 августа 2025, 00:33 • Новости дня
    ТАСС сообщил о фальсификацaии данных генштабом ВСУ по Бессаловке

    Генштаб ВСУ предоставил искаженную информацию о ситуации в Бессаловке

    Tекст: Денис Тельманов

    В силовых структурах России сообщили, что украинский генштаб распространил непроверенные сведения о контроле над Бессаловкой, не подкрепив их доказательствами.

    Генеральный штаб украинской армии опубликовал искаженную информацию о якобы занятии населенного пункта Бессаловка, сообщает ТАСС. В российских силовых структурах подчеркнули, что доказательства захвата этого населенного пункта украинской стороной так и не были предоставлены.

    «Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать »перемоги« из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», – сообщил собеседник агентства.

    Он также отметил, что публикация вызвала резкую критику со стороны депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая публично обвинила украинский генштаб во введении общественности в заблуждение. По ее словам, заявление о «восстановлении контроля» не было логичным, поскольку ранее не сообщалось о потере Бессаловки.

    Ранее, 7 июля, Минобороны России информировало о том, что подразделения Северной группировки российских войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения механизированного батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

    Авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Украинские военные подразделения под видом эвакуации раненых направляются на штурм населенных пунктов, которые уже контролируются российской армией.

    11 августа 2025, 23:13 • Новости дня
    Военкомы до смерти избили пенсионерку в Винницкой области Украины

    На Украине сотрудники ТЦК до смерти забили 72-летнюю пенсионерку

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожилая жительница села Бабчинцы умерла в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, которые обвиняли ее в поддержке уклонистов.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Винницкой области до смерти избили 72-летнюю женщину, передает ТАСС. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, инцидент произошел после того, как военкомы заподозрили пенсионерку в помощи уклонистам, считая, что она знала место их нахождения и приносила им еду.

    Когда сотрудники попытались насильно доставить женщину в военкомат для допроса, она отказалась подчиниться.

    «Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове», – рассказал Азаров. По его словам, женщина, которую звали София Мак, потеряла сознание и была доставлена в больницу, где позже скончалась.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. Украинские медиа регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов между гражданами и военкомами, часть которых завершается травмами либо гибелью мирных жителей, включая женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волынской области женщина забралась на крышу движущегося микроавтобуса украинского военкомата, чтобы помешать мобилизации мужа.

    В Ровенской области группа мужчин освободила депутата Виктора Москвича из автобуса ТЦК, после чего он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

    С 1 сентября все работники украинских ТЦК начнут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    11 августа 2025, 10:42 • Новости дня
    Пушилин: Освобождение Январского позволяет окружить Красноармейскую агломерацию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение Январского в Днепропетровской области способствует выравниванию фронта и созданию условий для охвата Красноармейско-Димитровской агломерации, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Освобождение населенного пункта Январское в Днепропетровской области улучшает позиции вооруженных сил и способствует выравниванию линии фронта, заявил Пушилин, передает ТАСС.

    Поселок уже играет существенную роль для создания условий охвата Красноармейско-Димитровской агломерации.

    Глава республики также отметил, что за прошедшую неделю были освобождены несколько населенных пунктов, включая Яблоновку на Константиновском направлении и само Январское. Это, по его словам, важно для дальнейшего продвижения и стабилизации линии соприкосновения.

    Помимо этого Пушилин сообщил об увеличении числа пленных военнослужащих ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населенных пунктов. Он отметил, что поступает все больше информации об удержании украинских военных в этом районе.

    На прошлой неделе ВС России освободили Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    Ранее Пушилин сообщал, что поставки боеприпасов и проведение ротаций для ВСУ в Красноармейске и Димитрове существенно затруднены.

    Министерство обороны до этого заявляло об освобождении города Часов Яр в ДНР, в ходе боев за город уничтожили самую большую за историю спецоперации группировку ВСУ.

    11 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    В ЛНР беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета и ранил кассира

    Tекст: Евгения Караваева

    Беспилотный летательный аппарат атаковал здание супермаркета в Лисичанске в Луганской народной республике и ранил молодую женщину-кассира.

    Украинский дрон влетел в окно супермаркета в Лисичанске и ранил сотрудницу магазина, сообщает правительство ЛНР в Telegram. Инцидент произошел накануне вечером около 18.00.

    Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила: «Молодую женщину-кассира, которая находилась в момент прилета в супермаркете, госпитализировали с акубаротравмой и осколочными ранениями в местную больницу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека, в Нижегородской – один человек.

    12 августа 2025, 03:49 • Новости дня
    Иноагент Дмитрий Быков объявлен в международный розыск

    Tекст: Денис Тельманов

    Писатель Дмитрий Быков, признанный в России иностранным агентом, был объявлен в международный розыск в рамках дела о распространении фейков об армии.

    Писатель Дмитрий Быков, ранее признанный в России иностранным агентом, заочно арестованный по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск, передает РИА «Новости». В материалах дела говорится: «Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск».

    Черемушкинский суд Москвы на прошлой неделе заочно арестовал Быкова на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Решение принято после возбуждения уголовного дела по двум статьям российского законодательства.

    Быков был внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черемушкинский районный суд Москвы арестовал заочно писателя Дмитрия Быкова* (иноагент) по делу о фейках про российскую армию. Дмитрий Быков* объявлен в розыск и внесен в соответствующую базу Министерства внутренних дел. Следственный комитет России возбудил в отношении Быкова* дела по статьям о распространении фейков о ВС России и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

    12 августа 2025, 06:04 • Новости дня
    Пленный сообщил о замене оружия НАТО на «Калашниковы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные накануне выхода на боевые позиции отказались от оружия НАТО, заменив его автоматами Калашникова, сообщил пленный офицер Сергей Носиковский.

    Как передает РИА «Новости», пленный украинский офицер Сергей Носиковский рассказал, что бойцам ВСУ велели оставить пулеметы FN MAG и взять автоматы Калашникова перед отправкой на позиции. Он отметил, что пулеметчики были обучены использовать западное вооружение, однако командование приказало бойцам оставить его и вооружиться «калашами».

    Носиковский сообщил, что в их подразделении также использовалась иностранная техника, в частности американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator. По его словам, доставку военных на позиции изначально осуществляли на «Рошелях», но после потери двух таких машин начальство запретило их использовать из-за высоких затрат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    11 августа 2025, 12:17 • Новости дня
    Офицерам 155-й бригады морской пехоты присвоили звание Героев Приморья посмертно

    Tекст: Вера Басилая

    Звание Герой Приморья посмертно было присвоено офицерам 155-й бригады морской пехоты Сергею Ильину и Леониду Башкардину, павшим при освобождении Курской области, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

    Гвардии полковники Сергей Ильин и Леонид Башкардин были удостоены посмертно звания Герой Приморья за мужество и отвагу, сообщил в Telegram-канале Кожемяко.

    Оба офицера неоднократно отличались в ходе спецоперации на Украине и внесли значимый вклад в освобождение территорий Курской области.

    По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, подвиг морпехов навсегда останется в памяти жителей Приморья и освобожденных поселков.

    Гвардии полковника Сергея Ильина похоронили в Чувашии.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно.

    11 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    Два беспилотника сбиты в Оренбуржье

    В Оренбуржье сбили два беспилотника, действует сигнал воздушной тревоги

    Tекст: Евгения Караваева

    В Оренбургской области сработала система ПВО и сбила два беспилотника, после чего по всему региону был включен сигнал воздушной тревоги.

    Два беспилотника сбиты в Оренбургской области силами ПВО, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

    Он заявил: «Благодаря оперативному реагированию сил и средств Минобороны РФ на территории Оренбургской области силами ПВО сбиты два беспилотника. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. В Оренбургской области включен сигнал воздушной тревоги».

    Власти рекомендуют жителям оставаться в помещениях, не подходить к окнам и сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем, отмечается в сообщении. Оперативный штаб напомнил гражданам о необходимости сообщать о замеченных беспилотниках по телефону 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в Брянской области в результате атаки БПЛА пострадали женщина и мужчина. Силы ПВО утром сбили семь дронов, которые пытались атаковать Москву.

    12 августа 2025, 01:36 • Новости дня
    Депутат Кузнецов направил Москальковой список политзаключенных на Украине

    Депутат Кузнецов передал Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Верифицированный список из восьми политзаключенных, находящихся на Украине, был сформирован по инициативе штаба Прилепина и направлен Татьяне Москальковой.

    Как передает ТАСС, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся в заключении на Украине.

    В письме Кузнецов сообщил, что команда Захара Прилепина приступила к подготовке подобных списков для последующего освобождения гражданских заключенных.

    «В целях продолжения и развития практики освобождения гражданских заключенных на Украине команда Прилепина приступила к подготовке верифицированных списков, содержащих информацию по обвиняемым в содействии Вооруженным силам Российской Федерации лицам», – говорится в письме депутата Москальковой.

    В составлении справок о заключенных принимали участие эксперты, анализировавшие данные судебной системы Украины. Депутат уточнил, что формирование списков происходит на основе обращений родственников и сведений из украинских судов. К обращению приложен перечень из восьми человек.

    Кузнецов также отметил, что такие списки будут появляться и направляться Москальковой еженедельно. Связаться с парламентариями родственники могут через специализированный Telegram-бот.

    Ранее источник ТАСС сообщал, что Москва и Киев договорились проводить обмены не только военными, но и гражданскими лицами. По данным Кузнецова, предварительный список для обмена уже есть, а в 2023 году он взаимодействовал с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросу обмена пленными.

    По оценкам штаба Прилепина, на Украине остаются до 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных, а с 2022 года открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается преследования за пророссийскую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что на Украине остаются почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных.

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных, находящихся в украинских тюрьмах и СИЗО.

    Украинская правозащитница Елена Бережная выиграла иск в Европейском суде по правам человека против Украины.

