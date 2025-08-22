Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.0 комментариев
Появилось фото арестованного за теракты на «Северных потоках» украинца
Итальянский портал Openonline опубликовал фото арестованного за «Северные потоки»
Итальянский новостной портал Open.online опубликовал первый снимок гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного по делу о взрывах на «Северных потоках».
Фотография арестованного гражданина Украины Сергея Кузнецова была опубликована итальянским порталом Open.online, передает РИА «Новости». На снимке изображен лысый мужчина средних лет с короткими усами и бородой.
Кузнецов был задержан в Италии по запросу Германии в рамках расследования по делу о диверсиях на «Северных потоках». Украинца называют бывшим сотрудником спецслужб своей страны. После его задержания итальянские СМИ сообщили о возможной причастности Кузнецова к другому громкому происшествию с украинским следом.
Прокуратура Генуи запросила данные относительно связи Кузнецова с февральскими взрывами на нефтяном танкере в Савоне, целью которых, по информации СМИ, был удар по «теневому флоту» под иностранными флагами, перевозящему нефть российского происхождения в обход санкций.
Ранее сообщалось, что украинцу Сергею Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы после возможной экстрадиции в Германию.
Кузнецова задержали в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков».
Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали во время его отдыха в Италии.