Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.
Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
В сводке ведомства отмечается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое в Харьковской области».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.
Военнослужащие России также освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.
Подразделения российских войск освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.