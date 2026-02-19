Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters со ссылкой на один из источников, «реальные переговоры» между Россией и Украиной могут начаться лишь в случае, если украинская армия покинет Донбасс, передает РБК.

Источники также усомнились в намерениях России вести переговоры в ближайшее время. По мнению одного из них, прошедшие в Женеве консультации были лишь «театрализованным представлением», а не шагом к мирному урегулированию.

Кроме того, еще один представитель разведки отметил, что европейская сторона имеет «очень ограниченный» опыт переговоров с Москвой. Он также прокомментировал призывы Киева к участию Европы в процессе мирных переговоров, выразив сомнение в эффективности подобных инициатив.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет дополнять оценку итогов переговоров по Украине, данную ранее главой российской делегации Владимиром Мединским.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Мединский подтвердил, что провел встречу с представителями украинской стороны в Женеве.