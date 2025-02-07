Командир батальона ВСУ застрелил солдата в Краматорске из-за надбавки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир батальона Вооруженных сил Украины Дмитрий Тесленко убил подчиненного после его отказа отдать ему надбавку за службу в зоне боевых действий. Инцидент произошел в 56-й бригаде, расположенной в Краматорске на территории Донецкой области, контролируемой Киевом, передает ТАСС.

По сообщениям украинского издания «Страна», незадолго до убийства комбат вместе со старшим сержантом избил солдата. Вдова погибшего выложила в социальных сетях фотографии тела мужа со следами пыток и побоев, усилив общественное возмущение.

Вдова уже обращалась в Госбюро расследований Украины с заявлением о вымогательстве, но следователи не успели задержать комбата до трагедии. После убийства командир и старший сержант были арестованы.

В Жашковской территориальной общине Черкасской области, откуда родом убитый, сообщили, что он погиб в районе Краматорска, но причины его смерти не уточнялись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный рассказал, что командиры призывали солдат Вооруженных сил Украины к самоубийству вместо сдачи в плен, а снайперы Вооруженных сил Украины расстреливали сослуживцев при попытках сдаться в районе Времевки, в то время как военкоматы на Украине стали для украинцев воплощением зла.