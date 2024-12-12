Пленный: Украинских военных настраивали предпочесть плену самоубийство гранатой

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) убеждают, что в случае пленения российскими солдатами их ожидает смерть. В связи с этим перед отправкой на фронт их инструктируют застрелиться или взорвать гранату, чтобы унести с собой жизнь российского солдата, передает ТАСС.

Сова отметил, что узнал о нахождении в Курской области от водителя, который доставил их на позицию и поприветствовал словами: «Добро пожаловать в Россию». Украинские военные подверглись атакам FPV-дронов, после чего им было предложено сдаться.

После ранения Сова был брошен своими сослуживцами и остался жив только благодаря российским военнослужащим. Они оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали с передовой линии фронта в тыл.

В своем заявлении Сова подчеркнул: «Нас [на Украине] просто считают за мясо».

Ранее сообщалось, что группа военнослужащих 110-й отдельной бригады ВСУ сдалась в плен бойцам группировки «Восток» в районе Благодатного, а при контратаке погибли 28 человек.

В Великой Новоселке семеро солдат отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам, которые вошли на их позиции.

Пленный рассказал об отступлении президентской бригады ВСУ, указывая на то, что отдельная президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге ДНР, что свидетельствует о схожей ситуации по всей линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении.



