Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Украинский пленный рассказал о призывах к самоубийству вместо плена
Пленный: Украинских военных настраивали предпочесть плену самоубийство гранатой
Украинский пленный Иван Сова заявил, что перед отправкой в Курскую область военнослужащих ВСУ настраивают предпочесть плену самоубийство, угрожая, что в плену их все равно убьют, сообщили в Минобороны.
По его словам, военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) убеждают, что в случае пленения российскими солдатами их ожидает смерть. В связи с этим перед отправкой на фронт их инструктируют застрелиться или взорвать гранату, чтобы унести с собой жизнь российского солдата, передает ТАСС.
Сова отметил, что узнал о нахождении в Курской области от водителя, который доставил их на позицию и поприветствовал словами: «Добро пожаловать в Россию». Украинские военные подверглись атакам FPV-дронов, после чего им было предложено сдаться.
После ранения Сова был брошен своими сослуживцами и остался жив только благодаря российским военнослужащим. Они оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали с передовой линии фронта в тыл.
В своем заявлении Сова подчеркнул: «Нас [на Украине] просто считают за мясо».
Ранее сообщалось, что группа военнослужащих 110-й отдельной бригады ВСУ сдалась в плен бойцам группировки «Восток» в районе Благодатного, а при контратаке погибли 28 человек.
В Великой Новоселке семеро солдат отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам, которые вошли на их позиции.
Пленный рассказал об отступлении президентской бригады ВСУ, указывая на то, что отдельная президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге ДНР, что свидетельствует о схожей ситуации по всей линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении.