Пленный сообщил об отступлении президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный военнослужащий отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины Алексей Сидорик сообщил, что президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. Сидорик отметил, что вместе с девятой ротой, также известной как «девятка», отступают восьмая и седьмая роты. Он добавил: «С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются».

Сидорик уточнил, что подобные ситуации наблюдаются по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР, а Рогов сообщил о срочной переброске резервов ВСУ на Кураховское направление.