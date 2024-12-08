Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.14 комментариев
Пленный рассказал об отступлении президентской бригады ВСУ
Пленный сообщил об отступлении президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
По словам пленного военнослужащего, отдельная президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге ДНР, что свидетельствует о схожей ситуации по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.
Пленный военнослужащий отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины Алексей Сидорик сообщил, что президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. Сидорик отметил, что вместе с девятой ротой, также известной как «девятка», отступают восьмая и седьмая роты. Он добавил: «С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются».
Сидорик уточнил, что подобные ситуации наблюдаются по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР, а Рогов сообщил о срочной переброске резервов ВСУ на Кураховское направление.