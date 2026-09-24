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В Лиссабоне решили выпустить 30 тыс. комаров для сокращения их популяции
В столице Португалии стартовал эксперимент по борьбе с опасными насекомыми, для чего в городскую среду выпустили крупную партию стерилизованных самцов, сообщило агентство Lusa.
В португальской столице реализуется экспериментальный проект по сокращению популяции опасных насекомых, передает РИА «Новости». Агентство Lusa сообщает, что в районе Алваладе выпускают стерилизованных самцов азиатского тигрового комара.
«Тридцать тысяч стерильных самцов комаров выпустят сегодня (в четверг) в лиссабонском районе Алваладе в рамках первого этапа экспериментального проекта, конечной целью которого является сокращение популяции азиатского тигрового комара», – говорится в сообщении. Отмечается, что ранее уже было выпущено 60 тыс. особей, и теперь их общее количество достигнет 90 тысяч.
Суть метода состоит в том, что стерильные самцы, которые не кусают людей, спариваются с самками, но потомство не появляется. Это должно привести к уменьшению популяции. На текущем этапе ученые проверяют выживаемость комаров в городских условиях.
Второй этап намечен на май 2027 года при условии успешности первого. Специалисты сравнят количество насекомых в районе эксперимента и там, где такие меры не применялись.
Азиатский тигровый комар переносит денге, вирус Зика и желтую лихорадку, поэтому для борьбы с ним также необходимо ликвидировать стоячую воду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Google запросила у властей США разрешение на выпуск миллионов стерильных комаров.
Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер официально запретил тигровым комарам летать над территорией населенного пункта. Российские ученые предупредили о риске проникновения этого опасного вида насекомых в Россию из-за потепления климата.