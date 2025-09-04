Путин заявил о поступательном развитии Дальнего Востока России

Путин призвал наращивать инфраструктуру на Дальнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на значительные успехи и рост числа промышленных и социальных объектов на Дальнем Востоке, в регионе еще многое предстоит сделать, передает ТАСС.

Российский лидер поблагодарил участников за проделанную работу и отметил, что Дальний Восток охватывает около 40% территории страны, а значит требует особого внимания.

Путин заявил: «Я вас всех хочу поблагодарить за то, что сделано. Но, как уже было здесь сказано в начале нашей встречи, сделать предстоит еще больше, имея в виду, что Дальний Восток – это почти половина, 40% территории всей Российской Федерации. Есть над чем работать».

Он сообщил, что стало хорошей традицией ежегодно оценивать результаты развития региона в преддверии Восточного экономического форума. Путин также отметил, что количество современных и необходимых для жителей объектов на Дальнем Востоке ежегодно увеличивается, что обеспечивает макрорегиону хорошие перспективы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме и обсуждения развития топливно-энергетического комплекса региона.

Путин отметил положительную динамику притока жителей в регионы Дальнего Востока благодаря инфраструктурным проектам и ипотеке.