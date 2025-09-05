Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин объявил о расширении программы развития малых городов России
Президент России Владимир Путин заявил о намерении увеличить количество малых городов, охваченных программой комплексного развития.
Как сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, программа по развитию малых городов России будет расширяться, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что для привлечения специалистов в регионы необходимо обеспечить им достойные социальные условия. По словам главы государства, «там детские сады должны быть, школы хорошие, образование хорошее, медицина. Все это в комплексах должно развиваться и в небольших городах».
Путин также напомнил, что сейчас программа действует для 22 городов Дальнего Востока и Арктики, этим населенным пунктам выделено необходимое финансирование, планы развития уже подготовлены. Президент отметил, что работа по программе уже началась, некоторые результаты уже есть.
Всего, по словам Путина, в стране более 800 малых городов с населением менее 50 тыс. человек, все они охвачены различными программами поддержки. Он подчеркнул, что во многих городах остается проблема разницы между центром и окраинами, и власти всех уровней должны уделять внимание развитию инфраструктуры, чтобы людям было комфортно жить в любой части города.
