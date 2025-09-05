Путин объявил о расширении программы развития малых городов России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, программа по развитию малых городов России будет расширяться, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что для привлечения специалистов в регионы необходимо обеспечить им достойные социальные условия. По словам главы государства, «там детские сады должны быть, школы хорошие, образование хорошее, медицина. Все это в комплексах должно развиваться и в небольших городах».

Путин также напомнил, что сейчас программа действует для 22 городов Дальнего Востока и Арктики, этим населенным пунктам выделено необходимое финансирование, планы развития уже подготовлены. Президент отметил, что работа по программе уже началась, некоторые результаты уже есть.

Всего, по словам Путина, в стране более 800 малых городов с населением менее 50 тыс. человек, все они охвачены различными программами поддержки. Он подчеркнул, что во многих городах остается проблема разницы между центром и окраинами, и власти всех уровней должны уделять внимание развитию инфраструктуры, чтобы людям было комфортно жить в любой части города.

