Tекст: Дмитрий Зубарев

Оборона украинской армии у населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области серьезно усилена различными инженерными заграждениями, передает ТАСС. Заместитель командира штурмового батальона 137-й бригады группировки войск «Центр» Малик Алибеков сообщил подробности о характере украинских укреплений в этом районе.

«Рвы и противотанковые, и пехотные, то есть там и минирование, и колючка – препятствий очень-очень много», – рассказал российский военнослужащий. Он отметил масштабы созданных заграждений.

По словам бойца, украинские военные постоянно совершенствуют подходы к возведению оборонительных линий. При этом основной упор в защите своих позиций противник делает на использование беспилотных летательных аппаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили украинские формирования из девяти железобетонных опорных пунктов на днепропетровском направлении.