Украинские войска укрепили оборону на Днепропетровщине рвами и минами
Оборона ВСУ у Новопавловки Днепропетровской области укреплена противотанковыми рвами, минами и колючей проволокой, рассказал замкомандира штурмового батальона 137-й бригады группировки войск «Центр» Малик Алибеков.
Оборона украинской армии у населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области серьезно усилена различными инженерными заграждениями, передает ТАСС. Заместитель командира штурмового батальона 137-й бригады группировки войск «Центр» Малик Алибеков сообщил подробности о характере украинских укреплений в этом районе.
«Рвы и противотанковые, и пехотные, то есть там и минирование, и колючка – препятствий очень-очень много», – рассказал российский военнослужащий. Он отметил масштабы созданных заграждений.
По словам бойца, украинские военные постоянно совершенствуют подходы к возведению оборонительных линий. При этом основной упор в защите своих позиций противник делает на использование беспилотных летательных аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили украинские формирования из девяти железобетонных опорных пунктов на днепропетровском направлении.